«Καλώς ήλθες, Κυπριακή Προεδρία»: Η δημοσίευση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στα ελληνικά
Οι ευχές της προέδρου της Κομισιόν για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
«Καλωσόρισες, Κυπριακή Προεδρία» έγραψε στα ελληνικά η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το απόγευμα της Πέμπτης (01/01), ευχόμενη για την πρώτη μέρα του εξαμήνου κατά το οποίο η Κύπρος αναλαμβάνει τα ηνία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την ευθύνη σε μία κομβική στιγμή για την Ένωση κι επομένως «η εστίαση στην ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης δεν θα μπορούσε να είναι σημαντικότερη».
Μάλιστα, η πρόεδρος της Κομισιόν συνόδευσε την ανάρτηση με μία φωτογραφία από την παραλία της Λεμεσού, γράφοντας πάνω «Καλή επιτυχία».
