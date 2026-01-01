«Καλώς ήλθες, Κυπριακή Προεδρία»: Η δημοσίευση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στα ελληνικά

«Καλωσόρισες, Κυπριακή Προεδρία» έγραψε στα ελληνικά η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το απόγευμα της Πέμπτης (01/01), ευχόμενη για την πρώτη μέρα του εξαμήνου κατά το οποίο η Κύπρος αναλαμβάνει τα ηνία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την ευθύνη σε μία κομβική στιγμή για την Ένωση κι επομένως «η εστίαση στην ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης δεν θα μπορούσε να είναι σημαντικότερη».

Μάλιστα, η πρόεδρος της Κομισιόν συνόδευσε την ανάρτηση με μία φωτογραφία από την παραλία της Λεμεσού, γράφοντας πάνω «Καλή επιτυχία».