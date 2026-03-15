Ο Σαμαράς στη φιέστα ανόδου της Καλαμάτας στη Super League 1, με κασκόλ της «Μαύρης Θύελλας»

Μια μεγάλη στιγμή που περίμενε η πόλη της Καλαμάτας για 26 ολόκληρα χρόνια, έγινε πραγματικότητα. Μετά τη νίκη με 1-0 επί του Ολυμπιακού Β’, η ομάδα στέφθηκε πρωταθλήτρια και επιστρέφει επίσημα στα «σαλόνια» της Super League 1.

Η φιέστα ανόδου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, με χιλιάδες φιλάθλους να γεμίζουν τις κερκίδες και να αποθεώνουν την ομάδα της πόλης, τη «Μαύρη Θύελλα».

Η γιορτή ξεκίνησε με χορευτικό πρόγραμμα από τον Μικρασιατικό Χορευτικό Σύλλογο, ενώ τα παιδιά των ακαδημιών δημιούργησαν έναν διάδρομο τιμής για τους πρωταθλητές.

Η ΠΑΕ τίμησε το παρελθόν απονέμοντας το πρώτο μετάλλιο στον Γιάννη Παπαδόπουλο, αδελφό του ιστορικού προέδρου Σταύρου Παπαδόπουλου. Ακολούθησαν οι απονομές μεταλλίων στους ποδοσφαιριστές και στη διοίκηση από τον Πέτρο Μαρτσούκο και τον Χαράλαμπο Σταμούλη, ενώ οι κερκίδες δονούνταν από ρυθμικά συνθήματα υπέρ της ομάδας.

Η «Μαύρη Θύελλα» γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από χιλιάδες φιλάθλους. Ντελίριο ενθουσιασμό υπήρξε όταν ο αρχηγός και η ομάδα σήκωσαν το κύπελλο.

Σαμαράς για την άνοδο της Καλαμάτας: Είναι μια μεγάλη στιγμή, τη χαιρόμαστε όλοι και να πάμε εξίσου καλά στην Α’ Εθνική

Το παρών στη φιέστα έδωσε και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έκανε δήλωση αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.

«Η επιμονή του προέδρου, η αγάπη του κόσμου και η ποιότητα των παικτών μας έφεραν εδώ. Είναι μια μεγάλη στιγμή, τη χαιρόμαστε όλοι και να πάμε εξίσου καλά στην Α’ Εθνική» δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Πανιώνιος – Καλαμάτα 0-1: Η «Μαύρη Θύελλα» επέστρεψε στη Super League μετά από 26 χρόνια

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η «Μαύρη Θύελλα» είναι και πάλι στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου, έπειτα από 26 χρόνια, καθώς τελευταία φορά που αγωνίστηκε στη «μεγάλη» κατηγορία ήταν τη σεζόν 1999-2000!

Η Καλαμάτα νίκησε 1-0 τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη και εξασφάλισε τον τίτλο στον Β’ όμιλο της Super League 2. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Μέντες Μορέιρα στο 35ο λεπτό, ενώ καθοριστική στιγμή ήταν κι η αποβολή του Κολοβού στο 19’, η οποία άλλαξε νωρίς τις αριθμητικές ισορροπίες.

Ο Κολοβός χτύπησε στο πρόσωπο τον Μάντζη και ο διαιτητής Βεργέτης του έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα. Η φάση προέκυψε μετά από μονομαχία του Κολοβού με τον Στρούγγη, με τον μεσοεπιθετικό του Πανιωνίου να αντικρίζει αρχικά την κίτρινη κάρτα. Ακολούθησε ένταση και σύρραξη μεταξύ των παικτών, με το περιστατικό που οδήγησε στην αποβολή να εκτυλίσσεται στη συνέχεια.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Γιαννακόπουλος, Βενάρδος (58′ Φοκάμ), Ζούλιας, Αυλωνίτης, Σαραμαντάς (58′ Κιάκος), Μπελμόντ (82′ Παπαγεωργίου), Ντίαζ, Κολοβός, Μόρσεϊ (71′ Κρητικός), Γιάκοβλεβ, Μωραΐτης (58′ Βοΐλης).

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Μορέιρα, Οικονόμου, Κατάλντι (82′ Μπονέτο), Τσέλιος (63′ Παμλίδης), Μέντες Μορέιρα (70′ Κωτσόπουλος), Μάντζης (82′ Τσελεπίδης), Μιράντα (70′ Τσόρνομαζ).

