Αργεντινή: Καταστροφικές πυρκαγιές στην Παταγονία - Κοντά σε οικισμούς οι φλόγες - Βίντεο

Ενώ περιοχές στο βόρειο ημισφαίριο του πλανήτη έχουν «μπει στην κατάψυξη», με τη Βρετανία να είναι αντιμέτωπη με τη «σφοδρότερη χιονόπτωση της δεκαετίας», την ίδια ώρα η Αργεντινή βρίσκεται σε πύρινο κλοιό, με ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές να μαίνονται στην Παταγονία, αναγκάζοντας 3.000 τουρίστες να εκκενώσουν τις περιοχές όπου βρίσκονταν για διακοπές.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι πρώτες εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν τη Δευτέρα και μέσα σε λίγες ημέρες εξαπλώθηκαν ραγδαία στη λεγόμενη «Comarca Andina», στην καρδιά των Άνδεων, καταστρέφοντας περίπου 20.000 στρέμματα δασικής και αγροτικής γης.

Περισσότεροι από 350 πυροσβέστες και εθελοντές συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, με τη συνδρομή επίγειων και εναέριων μέσων. Ελικόπτερα, αμφίβια αεροσκάφη και πυροσβεστικά αεροπλάνα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στο έδαφος επιχειρούν υδροφόρα οχήματα, μπουλντόζες και σκαπτικά μηχανήματα.

«Η φωτιά είναι εδώ, μόλις 200 μέτρα μακριά. Προσπαθούμε, τουλάχιστον, να σώσουμε τα σπίτια… δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή», περιγράφει εθελοντής πυροσβέστης στο Associated Press, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής αλλά και την αγωνία των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τις φλόγες.

«Κόκκινος συναγερμός» σε οκτώ επαρχίες της Αργεντινής

Οι προσπάθειες κατάσβεσης δυσχεραίνονται από την παρατεταμένη ξηρασία και τους ισχυρούς ανέμους, ενώ τα πυκνά νέφη καπνού περιορίζουν δραστικά την ορατότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων στο έδαφος.

Πρόκειται για τη πρώτη μεγάλης κλίμακας δασική πυρκαγιά που καταγράφεται στην Αργεντινή για το 2026, έναν μόλις χρόνο μετά τις χειρότερες φωτιές των τελευταίων δεκαετιών στην Παταγονία, οι οποίες είχαν καταστρέψει δεκάδες χιλιάδες εκτάρια, είχαν αφήσει δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα και είχαν στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο.

Το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Πυρκαγιών της Αργεντινής έχει εκδώσει «κόκκινο συναγερμό» για εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε οκτώ επαρχίες της κεντρικής και νότιας χώρας, τουλάχιστον έως την Παρασκευή.

