«Καμίνι» η Αυστραλία: Πυρκαγιές, μπλακ άουτ και κλειστά σχολεία λόγω καύσωνα

Δριμύ κύμα καύσωνα πλήττει το νότιο τμήμα της Αυστραλίας με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν ακόμη και τους 49 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες πόλεις αναγκάζοντας τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις και προκαλώντας υπερφόρτωση των δικτύων ηλεκτροδότησης και δασικές πυρκαγιές.



Η πολιτεία της Βικτώριας απαγόρευσε στους πολίτες να ανάβουν φωτιές αύριο (9/1) καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς ορίζεται σε «καταστροφικός» - το υψηλότερο επίπεδο. Περίπου 450 σχολεία και παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν κλειστά.

Mετεβρολόγοι δήλωσαν στο BBC ότι ο συνδυασμός καύσωνα και αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς σε περιοχές της χώρας θα μπορούσε να δημιουργήσει τις πιο «ακραίες» συνθήκες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του «Μαύρου Καλοκαιριού».

Εκείνη η περίοδος, πριν από έξι χρόνια, ήταν η πιο σοβαρή περίοδος πυρκαγιών που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αυστραλία, καθώς δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες στρέμματα Γης κάηκαν.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με αρκετά μέτωπα πυρκαγιές στη Βικτώρια και τη Νέα Νότια Ουαλία (NSW), ενώ δώδεκα αεροπλάνα που μετέφεραν νερό κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη πυρκαγιά κοντά στην πόλη Γουοντόνγκα, ανέφερε το ABC.

Η Μελβούρνη βίωσε την πιο ζεστή ημέρα των τελευταίων έξι ετών την Τετάρτη (7/1), με μέγιστη θερμοκρασία 40,9 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένες παράκτιες πόλεις της Δυτικής Αυστραλίας η θερμοκρασία έφτασε τους 49 βαθμούς Κελσίου.

Στη Νέα Νότια Ουαλία, το κύμα καύσωνα αναμένεται να κορυφωθεί το Σάββατο, με το Σίδνεϊ να αντιμετωπίζει μέγιστη θερμοκρασία 42°C, ενώ σε περιοχές της Νότιας και της Δυτικής Αυστραλίας οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 40°C τις επόμενες ημέρες.

Η Παρασκευή θα είναι η «πραγματική κορύφωση του καύσωνα», δήλωσε στο BBC ο Άνγκους Χάινς από το Γραφείο Μετεωρολογίας. «Θα είναι μια πολύ ζεστή μέρα για σχεδόν όλη τη Νότια Αυστραλία, τη Βικτώρια, το μεγαλύτερο μέρος της Νέας Νότιας Ουαλίας, τμήματα της Τασμανίας».

Ορισμένοι δημόσιοι χώροι, όπως βιβλιοθήκες, παρέτειναν το ωράριο λειτουργίας τους ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοι να καταφύγουν εκεί για δροσιά, ενώ άλλοι, όπως το Πάρκο για Σαφάρι Μονάρτο, αναγκάστηκαν να κλείσουν σήμερα. Περισσότερα από 2.000 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση στην Αδελαΐδα