Κύπρος: Πολιτικός σεισμός από το βίντεο με καταγγελίες για μίζες – Σκιές και κρίσιμα ερωτήματα

Τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως επενδυτές είχαν παρουσιάσει πριν από μήνες σχέδιο επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, αξίας άνω των 100 εκατ. ευρώ

Αμαλία Κάτζου

Αρχείου - Eurokinissi
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ
Έντονη πολιτική κρίση συγκλονίζει την Κύπρο μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει συνομιλίες προσώπων που παρουσιαζόταν ως «επενδυτές» με άτομα προερχόμενα από το περιβάλλον της εκτελεστικής εξουσίας. Το υλικό, που φέρνει στο φως αποσπάσματα συνομιλιών για επενδύσεις, χρηματοδοτήσεις και πρόσβαση σε κορυφαίους κρατικούς αξιωματούχους, έπεσε σαν βόμβα σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική περίοδο, καθώς η Κύπρος μόλις ανέλαβε την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στα κυπριακά μέσα ενημέρωσης, τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως επενδυτές είχαν παρουσιάσει πριν από μήνες σχέδιο επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, αξίας άνω των 100 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, φέρονται να είχαν επαφές με τον τέως υπουργό Ενέργειας και να συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη με τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου και εκτελεστικούς παράγοντες επιχειρηματικών ομίλων. Το βίντεο, το οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί χωρίς τη γνώση των συνομιλητών, περιλαμβάνει αναφορές σε όρια χρηματοδοτήσεων για προεκλογικές εκστρατείες, σε «εισφορές» και σε δυνατότητες «προτεραιοποίησης» διαδικασιών, καθώς και σε άμεση πρόσβαση στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης έκανε λόγο για κακόβουλο υλικό και προϊόν μοντάζ, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η πλήξη της εικόνας του κράτους εντός και εκτός συνόρων. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι το υλικό αξιολογείται από αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ έχει ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και η Αστυνομία, που διερευνούν και ενδεχόμενη υβριδική παρέμβαση. Από την πλευρά του ο πρώην υπουργός που κατονομάζεται, εξαίρεσε την εμπλοκή του, κάλεσε σε πλήρη διερεύνηση και κατέθεσε επίσημη καταγγελία

Παρά τις κυβερνητικές διαψεύσεις, η υπόθεση αναδύει σοβαρά ερωτήματα για τη διαδικασία επιλογής και ελέγχου επενδυτών, για τους κανόνες πρόσβασης σε ανώτατα αξιώματα και για το πλαίσιο χρηματοδότησης των πολιτικών δυνάμεων. Σε κράτος μέλος της Ε.Ε., όπου η διαφάνεια και οι κανόνες ελέγχου ξένων επενδύσεων έχουν κεντρική σημασία, οι αποκαλύψεις εγείρουν ανησυχίες για ενδεχόμενες παραβιάσεις διαδικασιών και για την ευρεία επιρροή ιδιωτικών συμφερόντων στη δημόσια διοίκηση.

Επιπλέον, οι υπαινιγμοί περί θεμάτων που αγγίζουν ευρωπαϊκές κυρώσεις προσδίδουν στην υπόθεση διεθνή διάσταση και ενδέχεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών αρχών. Στο κοινωνικό πεδίο, το περιστατικό αναζωπυρώνει τη δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς και επαναφέρει μνήμες προηγούμενων σκανδάλων, εντείνοντας την απαίτηση για ανεξάρτητες και διαφανείς έρευνες που θα αποκαλύψουν την αλήθεια και θα διασφαλίσουν την αξιοπιστία της χώρας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Σχόλια
