Σκιάθος: Διακομιδή βρέφους 3 μηνών στον Βόλο - Βίντεο της «μάχης» του σκάφους με τα κύματα

Την ευθύνη της θαλάσσιας μεταφοράς του παιδιού ανέλαβε καπετάνιος ιδιωτικού σκάφους

Στιγμιότυπο από το βίντεο που καταγράφει τη διακομιδή του παιδού με σκάφος στη γεμάτη κύματα θάλασσα. 

skiathoslife.gr
Στο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται από το απόγευμα της Πέμπτης (08/01) ένα αγοράκι μόλις 3 μηνών από τη Σκιάθο, μετά από έκτακτη διακομιδή που συντονίστηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος.

Ειδικότερα, το παιδί παρουσίασε παθολογικό πρόβλημα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του σε κατάλληλη νοσοκομειακή μονάδα. Για τον σκοπό αυτό οργανώθηκε διακομιδή από τη Σκιάθο με το ιδιωτικό σκάφος «Ζαχαρένια», το οποίο κατέπλευσε στο λιμάνι του Κατηγιώργη στις 15:15. Από εκεί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Την ευθύνη της θαλάσσιας μεταφοράς, σύμφωνα με το skiathoslife.gr, ανέλαβε ο καπετάνιος του επιβατηγού σκάφους–τράτας «Ζαχαρένια», Δημήτρης Διολέττας, παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Στις 14:15 επιβιβάστηκαν στο σκάφος ο ίδιος, ο βοηθός του, ένα ζευγάρι με το βρέφος τους και η αγροτική γιατρός.

Δείτε βίντεο από την διακομιδή του βρέφους από την Σκιάθο στο Βόλο:

*Με πληροφορίες από gegonota.news

