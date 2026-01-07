Βόλος: Νεαρός κυκλοφορούσε γυμνός στους δρόμους
Αργότερα διαπιστώθηκε πως ο νεαρός είχε διαφύγει από την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου
Αντιμέτωποι με ένα ασυνήθιστο σκηνικό ήρθαν οι κάτοικοι του Βόλου το μεσημέρι της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου, καθώς ένας νεαρός άνδρας περιφερόταν στους δρόμους στο κέντρο της πόλης εντελώς γυμνός.
Σύμφωνα με πληροφορίες άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία κατέφθασε στο σημείο και μετά από σύντομη παρέμβαση διαπίστωσε ότι ο νεαρός είχε διαφύγει από την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου. Μετά την παρέμβαση των αστυνομικών, ο άνδρας επέστρεψε στην κλινική όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό παρακολούθηση.
