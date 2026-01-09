Νέα Σμύρνη: Η στιγμή που το ΙΧ «καρφώνεται» με ταχύτητα στην κολόνα του τραμ

Η στιγμή που το ένα από τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα στο τροχαίο στη Νέα Σμύρνη, «καρφώθηκε» σε κολόνα του δικτύου του τραμ, καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Η σφοδρότητα με την οποία το ΙΧ προσέκρουσε στην κολόνα που βρίσκεται στις γραμμές του τραμ, σοκάρει, ωστόσο, ως εκ θαύματος δεν υπήρξαν θύματα.

Το συμβάν έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αγνώστων Μαρτύρων, όταν δύο ΙΧ συγκρούστηκαν. Το ένα διέλαθε της πορείας του, μπήκε στις γραμμές του τραμ και συγκρούστηκε με μεγάλη σφοδρότητα στον στύλο. Ευτυχώς, αμφότεροι οι επιβάτες φορούσαν ζώνη, ενεργοποιήθηκαν και οι αερόσακοι και γλίτωσαν τα χειρότερα.

Ο οδηγός υπέστη πιο ελαφρά τραύματα, ενώ η συνοδηγός έφερε βαρύτερα και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, ωστόσο, βρίσκεται εκτός κινδύνου.

