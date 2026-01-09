Τροχαίο στη Νέα Σμύρνη: Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική – Δύο τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (9/1) στη Νέα Σμύρνη, στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αγνώστων Μαρτύρων, κοντά στις γραμμές του τραμ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σύγκρουση, το ένα όχημα προσέκρουσε σε στύλο του τραμ, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό δύο ατόμων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβαινόντων. Οι δύο τραυματίες απεγκλωβίστηκαν και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που τους μετέφεραν σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου.