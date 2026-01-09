Κίνηση τώρα: Προβλήματα στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην Κηφισίας
Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 9/1 η κίνηση
Αυξημένη είναι σήμερα, Παρασκευή 9/1 η κίνηση στον Κηφισό αλλά και στο κέντρο της Αθήνας με αποτέλεσμα οι οδηγοί να πρέπει να «οπλιστούν» με υπομονή.
Καθυστερήσεις σύμφωνα με την Τροχαία σημειώνονται:
- Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
- Λ. Κηφισού (-κάθοδος)
- Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
