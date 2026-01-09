Νέο μυστήριο στη δολοφονία Βραζιλιάνας που ο σύντροφός της σκότωσε και τάισε στα ροτβάιλερ

Ένα παλιό διαβατήριό της βρέθηκε στην Πορτογαλία πυροδοτώντας εικασίες ότι ίσως είναι ακόμα ζωντανή - Το πτώμα της δεν βρέθηκε ποτέ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Νέο μυστήριο στη δολοφονία Βραζιλιάνας που ο σύντροφός της σκότωσε και τάισε στα ροτβάιλερ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ελίζα Σαμούντιο φέρεται να δολοφονήθηκε βάναυσα με εντολή του πρώην συντρόφου της, του ποδοσφαιριστή Μπρούνο Φερνάντες ντε Σόουζα, το 2010, αλλά σε μία συγκλονιστική ανατροπή, ένα διαβατήριό της εμφανίστηκε μυστηριωδώς στην Πορτογαλία, δίνοντας ελπίδες ότι ίσως να ζει με νέα ταυτότητα, κάπου στην Ευρώπη.

samudio.jpg

Ο Φερνάντες ντε Σόουζα καταδικάστηκε τότε σε 22 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της 25χρονης, την οποία αφού σκότωσε, στη συνέχεια τεμάχισε και τάισε στα ροτβάιλερ του, με αποτέλεσμα το πτώμα της να μην βρεθεί ποτέ.

Ο πρώην τερματοφύλακας της Φλαμένγκο, είχε κανονίσει τη δολοφονία της πρώην του για να αποφύγει την πληρωμή διατροφής.

Το πρώην μοντέλο βασανίστηκε και ξυλοκοπήθηκε πριν στραγγαλιστεί – μπροστά στα μάτια του μόλις τεσσάρων μηνών γιου της.

Η φρικτή υπόθεση έγινε πρωτοσέλιδο παγκοσμίως, αποτελώντας μάλιστα το επίκεντρο ενός ντοκιμαντέρ του Netflix το 2024.

Τώρα, το έγγραφο που ανακαλύφθηκε στην Πορτογαλία έχει εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με την υπόθεση. Το διαβατήριο βρέθηκε σε ένα ράφι σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα.

Εμφανίστηκε ξαφνικά τον περασμένο μήνα και έχει ήδη επικυρωθεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Ο άνθρωπος που το βρήκε, γνωστός μόνο ως Χοσέ, είπε ότι βρήκε το διαβατήριο σε ένα κοινόχρηστο σαλόνι όταν επέστρεψε από ένα ταξίδι εργασίας, αλλά όπως είπε ήξερε ότι έπρεπε να το παραδώσει άμεσα στις αρχές.

Η ημερομηνία έκδοσης του διαβατηρίου ήταν η 9η Μαΐου 2006 και παρόλο που το έγγραφο έδειχνε είσοδο στην Πορτογαλία την 1η Μαΐου 2007, δεν ήταν ορατή καμία ημερομηνία εξόδου, ενώ διαθέτει άθικτες και τις 32 σελίδες του.

Η ανακάλυψη οδήγησε σε εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Σαμούντιο θα μπορούσε να είναι ζωντανή, αλλά ο αδερφός της απορρίπτει αυτή τη θεωρία, ότι η αδερφή του ζει με νέα ταυτότητα στην Ευρώπη.

«Το ελπίζουμε, αλλά δεδομένων των γεγονότων που αναφέρθηκαν εκείνη την εποχή, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι είναι αλήθεια», είπε ο Άρλι Μούρα, ο μικρότερος αδερφός της.

Η Σαμούντιο εξαφανίστηκε τον Ιούνιο του 2010 αφού πήγε στη φάρμα του Μπρούνο για να συζητήσει τη διατροφή για τον γιο τους.

Η σχέση είχε γίνει άσχημη όταν η Σαμούντιο αρνήθηκε το αίτημα τους πρώην της να κάνει έκτρωση και τον είχε πάει στο δικαστήριο για κακοποίηση και αξιώσεις διατροφής παιδιών.

Οι αστυνομικοί είπαν ότι στραγγαλίστηκε, το σώμα της διαμελίστηκε και τα μέρη της ταΐστηκαν σε σκύλους, αν και τα λείψανά της δεν βρέθηκαν ποτέ. Μαζί του καταδικάστηκαν και αρκετοί συνεργοί του.

Ο ποδοσφαιριστής, αγαπημένος των οπαδών και αρχηγός της ομάδας ενώ ήταν στη Φλαμένγκο της Serie A, έπαιξε για πολλούς άλλους συλλόγους μετά την αποφυλάκισή του.

Αν και αποσύρθηκε το 2023, ο Φερνάντες ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα ως νέα μεταγραφή για την SC Capixaba για τη σεζόν 2026.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:54ΚΟΣΜΟΣ

Χαμενεΐ: «Οι διαδηλωτές είναι βάνδαλοι που προσπαθούν να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ»

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Σε ποια σημεία του οδικού δικτύου συνεχίζονται οι αποκλεισμοί

13:51LIFESTYLE

Βουρκωμένη η Ιωάννα Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι γιατί είναι Αθήνα με τον μπαμπά του»

13:47LIFESTYLE

Συνεχίζεται η διαμάχη των Μπέκαμ - Ο Μπρούκλιν προειδοποιεί Ντέιβιντ και Βικτόρια να του μιλάνε μόνο μέσω δικηγόρων

13:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η premium προβολή της ταινίας MARTY SUPREME στο Αθήναιον Experience στις 8 Ιανουαρίου

13:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παράταση παραστάσεων στο Θέατρο «ΦΙΛΙΠ»

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Απολογείται ο 16χρονος για τη ανθρωποκτονία του 17χρονου – Συγκέντρωση πολιτών έξω από τα Δικαστήρια

13:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μια... βόλτα στο σχεδόν πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο της Xiaomi που φτιάχνει smartphone σε 6 δευτερόλεπτα

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία: Αγωνία για τους τρεις αγνοούμενους, ανάμεσά τους ένα παιδί - 90.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

13:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η πρώτη έγκριση της MERCOSUR - Αρβανίτης: «Η κυβέρνηση ή δεν ξέρει τι υπογράφει, ή λέει ανοιχτά ψέματα»

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Προβλήματα στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην Κηφισίας

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες κατάφεραν για πρώτη φορά να «αναζωογονήσουν» γερασμένα ωάρια - Νέα μελέτη για τη γονιμότητα δίνει ελπίδα σε εκατομμύρια γυναίκες

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Στο «μικροσκόπιο» η αυθεντικότητα του βίντεο με τις καταγγελίες για μίζες - Είναι προϊόν ΑΙ;

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει μαρτυρία συγγενούς του πατέρα που βίαζε τις κόρες του στην Κρήτη - «Το κορίτσι το έσπαγαν στο ξύλο»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Η «αναπάντεχη» δικαιολογία 61χρονου συλληφθέντα στον εισαγγελέα - «Καλλιεργώ χασίς για να μην έχω άναγκη τα κυκλώματα»

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή - μυστήριο στη δολοφονία Βραζιλιάνας που ο σύντροφός της σκότωσε και τάισε στα ροτβάιλερ

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: «Σεβαστείτε τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας»

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

12:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε οδηγό φορτηγού που αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:37ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνοτρόφος βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του στην Πιερία - Είχαν θανατωθεί 1.000 πρόβατά του την περασμένη βδομάδα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει μαρτυρία συγγενούς του πατέρα που βίαζε τις κόρες του στην Κρήτη - «Το κορίτσι το έσπαγαν στο ξύλο»

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «πολικό express» - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη για την «ψυχρή εισβολή»

12:28LIFESTYLE

Survivor: Η μεγάλη έκπληξη με πασίγνωστο ποδοσφαιριστή

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί βυθίζεται στο χάος το Ιράν - Ο ρόλος των ΗΠΑ και το μέλλον του καθεστώτος Χαμενεΐ

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Είναι αυτό το μυστικό της Γροιλανδίας; Η ξεχασμένη πυρηνική βάση που επιστρέφει ως εφιάλτης

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Διακομιδή βρέφους 3 μηνών σε νοσοκομείου του Βόλου - Βίντεο της «μάχης» του σκάφους με τα κύματα

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

11:34ΥΓΕΙΑ

«Σαρώνει» η γρίπη Α - Δύο νέοι θάνατοι και 722 εισαγωγές την πρώτη εβδομάδα του 2026

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή - μυστήριο στη δολοφονία Βραζιλιάνας που ο σύντροφός της σκότωσε και τάισε στα ροτβάιλερ

12:06ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνόησαν τις προειδοποιήσεις»: Δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση κατά του ΔΕΔΔΗΕ για τη συντριβή ελικοπτέρου με τρεις νεκρούς στον Πόρο

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι θα ψήφιζαν το κόμμα Καρυστιανού - Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του '80 για ψήφους»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Η «αναπάντεχη» δικαιολογία 61χρονου συλληφθέντα στον εισαγγελέα - «Καλλιεργώ χασίς για να μην έχω άναγκη τα κυκλώματα»

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Απολογείται ο 16χρονος για τη ανθρωποκτονία του 17χρονου – Συγκέντρωση πολιτών έξω από τα Δικαστήρια

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στην Κολομβία: Έγδυσαν και έβαψαν πράσινους τους κλέφτες - Δημόσια διαπόμπευση σε κεντρικό δρόμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ