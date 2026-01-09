Νέο μυστήριο στη δολοφονία Βραζιλιάνας που ο σύντροφός της σκότωσε και τάισε στα ροτβάιλερ

Η Ελίζα Σαμούντιο φέρεται να δολοφονήθηκε βάναυσα με εντολή του πρώην συντρόφου της, του ποδοσφαιριστή Μπρούνο Φερνάντες ντε Σόουζα, το 2010, αλλά σε μία συγκλονιστική ανατροπή, ένα διαβατήριό της εμφανίστηκε μυστηριωδώς στην Πορτογαλία, δίνοντας ελπίδες ότι ίσως να ζει με νέα ταυτότητα, κάπου στην Ευρώπη.

Ο Φερνάντες ντε Σόουζα καταδικάστηκε τότε σε 22 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της 25χρονης, την οποία αφού σκότωσε, στη συνέχεια τεμάχισε και τάισε στα ροτβάιλερ του, με αποτέλεσμα το πτώμα της να μην βρεθεί ποτέ.

Ο πρώην τερματοφύλακας της Φλαμένγκο, είχε κανονίσει τη δολοφονία της πρώην του για να αποφύγει την πληρωμή διατροφής.

Το πρώην μοντέλο βασανίστηκε και ξυλοκοπήθηκε πριν στραγγαλιστεί – μπροστά στα μάτια του μόλις τεσσάρων μηνών γιου της.

Η φρικτή υπόθεση έγινε πρωτοσέλιδο παγκοσμίως, αποτελώντας μάλιστα το επίκεντρο ενός ντοκιμαντέρ του Netflix το 2024.

Τώρα, το έγγραφο που ανακαλύφθηκε στην Πορτογαλία έχει εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με την υπόθεση. Το διαβατήριο βρέθηκε σε ένα ράφι σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα.

Εμφανίστηκε ξαφνικά τον περασμένο μήνα και έχει ήδη επικυρωθεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Ο άνθρωπος που το βρήκε, γνωστός μόνο ως Χοσέ, είπε ότι βρήκε το διαβατήριο σε ένα κοινόχρηστο σαλόνι όταν επέστρεψε από ένα ταξίδι εργασίας, αλλά όπως είπε ήξερε ότι έπρεπε να το παραδώσει άμεσα στις αρχές.

pic.twitter.com/dVTnHtcVy8 — babado na real (@Rebeka290893020) January 5, 2026

Η ημερομηνία έκδοσης του διαβατηρίου ήταν η 9η Μαΐου 2006 και παρόλο που το έγγραφο έδειχνε είσοδο στην Πορτογαλία την 1η Μαΐου 2007, δεν ήταν ορατή καμία ημερομηνία εξόδου, ενώ διαθέτει άθικτες και τις 32 σελίδες του.

Η ανακάλυψη οδήγησε σε εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Σαμούντιο θα μπορούσε να είναι ζωντανή, αλλά ο αδερφός της απορρίπτει αυτή τη θεωρία, ότι η αδερφή του ζει με νέα ταυτότητα στην Ευρώπη.

«Το ελπίζουμε, αλλά δεδομένων των γεγονότων που αναφέρθηκαν εκείνη την εποχή, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι είναι αλήθεια», είπε ο Άρλι Μούρα, ο μικρότερος αδερφός της.

Η Σαμούντιο εξαφανίστηκε τον Ιούνιο του 2010 αφού πήγε στη φάρμα του Μπρούνο για να συζητήσει τη διατροφή για τον γιο τους.

Η σχέση είχε γίνει άσχημη όταν η Σαμούντιο αρνήθηκε το αίτημα τους πρώην της να κάνει έκτρωση και τον είχε πάει στο δικαστήριο για κακοποίηση και αξιώσεις διατροφής παιδιών.

Οι αστυνομικοί είπαν ότι στραγγαλίστηκε, το σώμα της διαμελίστηκε και τα μέρη της ταΐστηκαν σε σκύλους, αν και τα λείψανά της δεν βρέθηκαν ποτέ. Μαζί του καταδικάστηκαν και αρκετοί συνεργοί του.

Ο ποδοσφαιριστής, αγαπημένος των οπαδών και αρχηγός της ομάδας ενώ ήταν στη Φλαμένγκο της Serie A, έπαιξε για πολλούς άλλους συλλόγους μετά την αποφυλάκισή του.

Αν και αποσύρθηκε το 2023, ο Φερνάντες ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα ως νέα μεταγραφή για την SC Capixaba για τη σεζόν 2026.