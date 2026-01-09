Πάπας Λέων: «Σεβαστείτε τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας»

Ο Πάπας Λέων μίλησε για τα πρόσφατα γεγονότα στη Βενεζουέλα, καλώντας τις κυβερνήσεις του κόσμου να «σεβαστούν τη βούληση» του λαού της Βενεζουέλας

Ο Πάπας Λέων επέλεξε να μιλήσει ανοικτά για τα πρόσφατα γεγονότα στη Βενεζουέλα, καλώντας τις κυβερνήσεις του κόσμου -αναφέροντας εμμέσως πλην σαφώς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ- να «σεβαστούν τη βούληση» του λαού της Βενεζουέλας.

«Επιθυμώ να επαναλάβω την επείγουσα έκκλησή μου να αναζητηθούν ειρηνικές πολιτικές λύσεις στην τρέχουσα κατάσταση , έχοντας κατά νου το κοινό καλό των λαών και όχι την υπεράσπιση κομματικών συμφερόντων». Συνέχισε λέγοντας:

«Αυτό αφορά, ιδίως, τη Βενεζουέλα. Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στο θέμα αυτό, ανανεώνω την έκκλησή μου να σεβαστούμε τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας και να διαφυλάξουμε τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα όλων, διασφαλίζοντας ένα μέλλον σταθερότητας και ομόνοιας.»

Ο Ποντίφικας ζήτησε επίσης «άμεση κατάπαυση του πυρός» στην Ουκρανία και διάλογο για τον τερματισμό του πολέμου. Το Βατικανό είπε, είναι έτοιμο να υποστηρίξει «οποιαδήποτε πρωτοβουλία που προάγει την ειρήνη και την αρμονία».

Στη συνέχεια, ανέφερε επίσης την Αϊτή, το Σουδάν, τη Βοσνία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, το Βιετνάμ , πριν ολοκληρώσει την ομιλία υπό χειροκροτήματα από το κοινό.

