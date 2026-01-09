Μετρό: Κλειστοί τρεις σταθμοί της γραμμής 2 από 11 Ιανουαρίου λόγω τεχνικών εργασιών

Τρεις σταθμοί της γραμμής 2 (κόκκινη γραμμή) του Μετρό της Αθήνας θα κλείνουν περίπου δυόμιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας λόγω τεχνικών εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών και την εγκατάσταση δικτύου 5G

Μετρό: Κλειστοί τρεις σταθμοί της γραμμής 2 από 11 Ιανουαρίου λόγω τεχνικών εργασιών
Σε πλήρη εξέλιξη είναι τα έργα της αντικατάστασης σιδηροτροχιών και της εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας. Μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών στο τμήμα «Δάφνη - Νέος Κόσμος», οι εργασίες συνεχίζονται στο τμήμα «Συγγρού Φιξ - Νέος Κόσμος - 'Αγιος Ιωάννης», όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι σταθμοί «ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ», «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» και «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Οι εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα θα ξεκινήσουν την Κυριακή 11 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν ως τις 21/02.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη - Ελληνικό» τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα «Ανθούπολη - Ακρόπολη» και «Ελληνικό - Δάφνη».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:

  • από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,
  • από Ακρόπολη προς Ελληνικό στις 21:41,
  • από Ακρόπολη προς Ανθούπολη στις 21:54,
  • από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47,
  • από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48,
  • από Συγγρού Φιξ προς Ελληνικό στις 21:43,
  • από Συγγρού Φιξ προς Ανθούπολη στις 21:53,
  • από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,
  • από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,
  • από Ν. Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44 και
  • από Ν. Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα «Συγγρού Φιξ - Νέος Κόσμος - 'Αγιος Ιωάννης», δρομολογείται από τον ΟΑΣΑ η προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ10 «ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΑΦΝΗ», που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό «Συγγρού Φιξ», «Νέο Κόσμο» και «Αγ. Ιωάννη». Η Αφετηρία της ορίζεται επί της οδού Αμαλίας και συγκεκριμένα στην ήδη υπάρχουσα στάση «ΖΑΠΠΕΙΟ».

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις παρακάτω στάσεις:

Στην κατεύθυνση ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΑΦΝΗ:

  • «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας ΖΑΠΠΕΙΟ),
  • «ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (σε νέα προσωρινή στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας),
  • «ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Αθανασίου Διάκου με όνομα ΣΥΓΓΡΟΥ),
  • «ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βουλιαγμένης με όνομα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ)
  • και «ΣΤΑΣΗ ΔΑΦΝΗ» (στο μεσαίο διάζωμα του διαμορφωμένου χώρου αφετηριών με όνομα ΣΤ. ΔΑΦΝΗ).

Στην κατεύθυνση ΣΤ. ΔΑΦΝΗ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ:

  • «ΣΤΑΣΗ ΔΑΦΝΗ» (στο μεσαίο διάζωμα του διαμορφωμένου χώρου αφετηριών με όνομα ΣΤ. ΔΑΦΝΗ),
  • «ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βουλιαγμένης με όνομα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ),
  • «ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Αθανασίου Διάκου με όνομα ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ),
  • «ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Συγγρού με όνομα ΑΚΡΟΠΟΛΗ)
  • και «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας ΖΑΠΠΕΙΟ).

Παράλληλα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η ΣΤΑ.ΣΥ ενισχύει τα δρομολόγια της Γραμμής 6 του ΤΡΑΜ στο τμήμα Σύνταγμα - Ν. Κόσμος από τις 21:30 ως τη λήξη κυκλοφορίας.

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων.» καταλήγει η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

