Βόλος: «Καλλιεργώ χασίς για να μην έχω άναγκη τα κυκλώματα» ισχυρίστηκε 61χρονος στον εισαγγελέα

Ο 61χρονος συνελήφθη τη Δευτέρα, παραμονή των Θεοφανίων, όταν οι αστυνομικοί βρήκαν στο σπίτι του μισό κιλό χασίς και ένα δενδρύλλιο στον κήπο του

Η Αστυνομία εντόπισε στο σπίτι του 61χρονου μισό κιλό κάνναβη και ένα δενδύλλιο στον κήπο.

Καλλιεργεί κάνναβη για δική του χρήση, προκειμένου να μην έρχεται σε επαφή με τα κυκλώματα διακίνησης.

Αυτό ισχυρίστηκε στις δικαστικές αρχές ένας 61χρονος από την Μηλίνα Μαγνησίας ο οποίος συνελήφθη τη Δευτέρα (05/01), παραμονή των Θεοφανίων, όταν οι αστυνομικοί βρήκαν στο σπίτι του μισό κιλό χασίς και ένα δενδρύλλιο στον κήπο του.

Ο 61χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Βόλου και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για καλλιέργεια, συγκομιδή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Απολογούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι κατείχε τα ναρκωτικά για ιδία χρήση καθώς είναι χρόνιος χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Μάλιστα, επειδή δεν ειθυμεί να έρχεται σε επαφή με κυκλώματα, καλλιεργεί ο ίδιος κάνναβη στον κήπο του σπιτιού του.

Σημειώνεται ότι ο 61χρονος υπέδειξε μόνος του στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε κρυμμένα τα ναρκωτικά και από την προανάκριση δεν προέκυψε κανένα στοιχείο ότι κάνει διακίνηση χασίς.

Μετά την άσκηση της δίωξης αφέθηκε ελεύθερος καθώς ορίστηκε ρητή δικάσιμος.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και από την κατοχή του καθώς και από την οικία του κατασχέθηκαν συνολικά:

  • ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 560,3 γραμμαρίων,
  • ποσότητες σπόρων κάνναβης, συνολικού βάρους 14,2 γραμμαρίων,
  • ποσότητες μείγματος κάνναβης και καπνού, συνολικού βάρους 6,3 γραμμαρίων,
  • 3 τρίφτες με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης,
  • 1 κινητό τηλέφωνο &
  • 1 κλωνάρι δενδρυλλίου κάνναβης, μήκους -0,17- μ., το οποίο βρέθηκε στον κήπο της οικίας.

