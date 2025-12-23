Ιωάννινα: Συνελήφθη 36χρονος με κοκαΐνη, κάνναβη και όπλο
Οι αστυνομικοί εντόπισαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών κατά τις έρευνες που πραγματοποίησαν
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένας 36χρονος ημεδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες, εντόπισαν τον κατηγορούμενο και πραγματοποίησαν έρευνες, αρχικά στο αυτοκίνητο που οδηγούσε και στη συνέχεια στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά τα εξής:
- 154,3 γραμμάρια κοκαΐνης,
- 1 κιλό και 422 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
- πιστόλι TOKAREV με γεμιστήρα,
- 2 ζυγαριές ακριβείας και
- 2 κινητά τηλέφωνα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:34 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Wall Street: Με ιστορικό ρεκόρ έκλεισε ο S&P 500
23:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα: Συνελήφθη 36χρονος με κοκαΐνη, κάνναβη και όπλο
23:34 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμή 25,3 εκατ. ευρώ σε 43.077 δικαιούχους
23:31 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Euroleague: Πέρασε εύκολα από το Μόναχο η Χάποελ
22:54 ∙ LIFESTYLE
«Οι Αθώοι»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά του MEGA
22:54 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Euroleague: Δεύτερη σερί νίκη για Ντουμπάι
12:17 ∙ LIFESTYLE