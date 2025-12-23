Ιωάννινα: Συνελήφθη 36χρονος με κοκαΐνη, κάνναβη και όπλο

Ένας 36χρονος ημεδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες, εντόπισαν τον κατηγορούμενο και πραγματοποίησαν έρευνες, αρχικά στο αυτοκίνητο που οδηγούσε και στη συνέχεια στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά τα εξής:

154,3 γραμμάρια κοκαΐνης,

1 κιλό και 422 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

πιστόλι TOKAREV με γεμιστήρα,

2 ζυγαριές ακριβείας και

2 κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Διαβάστε επίσης