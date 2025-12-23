Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την εορταστική περίοδο - Οι συχνότητες διέλευσης των συρμών για κάθε Μέσο

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα σταθερής τροχιάς κατά την εορταστική περίοδο

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την εορταστική περίοδο - Οι συχνότητες διέλευσης των συρμών για κάθε Μέσο
Αλλαγές θα υπάρξουν στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τις ημέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων.

Πιο συγκεκριμένα , σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ κατά τις ημέρες αργίας 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025 καθώς και 01 και 06 Ιανουαρίου 2026, θα ισχύσει πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών για τα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας , καθώς και για τα τρόλεϊ.

Στις 02/01/2026 και 05/01/2026 θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας , καθώς και στα τρόλεϊ.

Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς (Γραμμές Μετρό 1, 2, 3 και Τραμ) κατά τις ημέρες των εορτών μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις συχνότητες διέλευσης των συρμών για κάθε μέσο μεταφοράς

meso.jpg
meso1.jpg
meso2.jpg
meso3.jpg

