Ηράκλειο: Συνελήφθη 70χρονος που παραδέχθηκε άσεμνες χειρονομίες σε 13χρονο αγόρι

Σοβαρό περιστατικό παρενόχλησης ανηλίκου καταγγέλθηκε το πρωί της Δευτέρας (22/12) στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Ο 70χρονος φέρεται να προσέγγισε 13χρονο αγόρι και να προχώρησε σε άσεμνες χειρονομίες και ακατάλληλες εκφράσεις.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί. Ο ανήλικος, εμφανώς ταραγμένος, επέστρεψε άμεσα στο σπίτι του και ενημέρωσε τον πατέρα του για όσα συνέβησαν. Εκείνος, επιδεικνύοντας ψυχραιμία, δεν ήρθε σε αντιπαράθεση με τον φερόμενο δράστη, αλλά απευθύνθηκε στις αστυνομικές Αρχές.

Η καταγγελία έγινε στο Γραφείο Ανηλίκων της Ασφάλειας Ηρακλείου, με τους αστυνομικούς να προχωρούν άμεσα σε αναζητήσεις. Ο 70χρονος εντοπίστηκε και φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να παραδέχθηκε τις πράξεις του, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για «αστείο».

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και συνελήφθη, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

