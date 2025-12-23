Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 14χρονου μαθητή με αυτοσχέδιο μαχαίρι έξω από σχολείο

Αστυνομικοί της Ομάδας Ζ προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου μαθήτη, που ισχυρίστηκε ότι κατείχε το αυτοσχέδιο μαχαίρι για λόγους αυτοάμυνας

Newsbomb

Ένας 14χρονος συνελήφθη έξω από σχολείο με αυτοσχέδιο μαχαίρι το μεσημέρι της Τρίτης (23/12) από αστυνομικούς της Ομάδας Ζ, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival.gr, οι αστυνομικοί έκριναν ύποπτο τον 14χρονο, ο οποίος στεκόταν μαζί με δύο φίλους του έξω από το 3ο Γυμνάσιο και Λύκειο Χαριλάου. Ο ανήλικος, με καταγωγή από την Αλβανία, είναι μαθητής Γυμνασίου της Πυλαίας.

Οι αστυνομικοί έλεγξαν το σακίδιό του και διαπίστωσαν ότι κουβαλούσε μαζί του ένα αυτοσχέδιο γυάλινο μαχαίρι, μήκους περίπου 20 εκατοστών, ενώ ο μαθήτης φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι το κατείχε για αυτοάμυνα.

Ο 14χρονος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου – Αναλήψεως. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

