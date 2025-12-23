Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 14χρονου μαθητή με αυτοσχέδιο μαχαίρι έξω από σχολείο

Ένας 14χρονος συνελήφθη έξω από σχολείο με αυτοσχέδιο μαχαίρι το μεσημέρι της Τρίτης (23/12) από αστυνομικούς της Ομάδας Ζ, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival.gr, οι αστυνομικοί έκριναν ύποπτο τον 14χρονο, ο οποίος στεκόταν μαζί με δύο φίλους του έξω από το 3ο Γυμνάσιο και Λύκειο Χαριλάου. Ο ανήλικος, με καταγωγή από την Αλβανία, είναι μαθητής Γυμνασίου της Πυλαίας.

Οι αστυνομικοί έλεγξαν το σακίδιό του και διαπίστωσαν ότι κουβαλούσε μαζί του ένα αυτοσχέδιο γυάλινο μαχαίρι, μήκους περίπου 20 εκατοστών, ενώ ο μαθήτης φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι το κατείχε για αυτοάμυνα.

Ο 14χρονος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου – Αναλήψεως. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

