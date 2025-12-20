Αττική: Μαθητές διακινούσαν κοκαΐνη και κάνναβη

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών σε σχολείο της Αττικής εξαρθώθηκε από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, με τις αρχές να περνούν χειροπέδες σε 12 άτομα, ανάμεσά τους έξι ανήλικους μαθητές.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η έρευνα έδειξε ότι το δίκτυο διακινούσε κυρίως κοκαΐνη και κάνναβη, τόσο εντός του σχολικού χώρου όσο και εκτός αυτού, πραγματοποιώντας εκατοντάδες συναλλαγές.

Η παράνομη δραστηριότητα φέρεται να είχε ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τον οργανωτικό και καθοδηγητικό ρόλο είχαν οι ενήλικοι, ενώ οι ανήλικοι χρησιμοποιούνταν ως «εκτελεστές» της διακίνησης. Στο πελατολόγιο του κυκλώματος περιλαμβάνονταν τόσο ανήλικοι όσο και ενήλικοι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.