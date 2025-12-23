Σύλληψη 65χρονης στο Κολωνάκι που πουλούσε είδη «μαϊμού»

Ιδιοκτήτρια καταστήματος στο Κολωνάκι, διέθετε προς πώληση μαϊμού προϊόντα.

Έπειτα από έρευνα στο κατάστημά της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα μη αυθεντικά διακοσμητικά αντικείμενα.

Αστυνομικοί της ομάδας Παρεμπορίου στο πλαίσιο της διερεύνησης πληροφοριών με τη συνδρομή πραγματογνώμονα εντόπισαν το μεσημέρι της Κυριακής την 65χρονη επιχειρηματία, εξακρίβωσαν τη δραστηριότητά της και εν συνεχεία προχώρησαν στη σύλληψή της.

Από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης και Εγκλημάτων Συντάγματος σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος της για πλαστογραφία, παράβαση νομοθεσίας περί σημάτων και αθέμιτου ανταγωνισμού, και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Η δικογραφία, τέλος, υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

