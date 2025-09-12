Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για πάνω από 11 χιλιάδες προϊόντα «μαϊμού»

Στη σύλληψη δύο γυναικών, 51 και 54 ετών, καθώς και ενός 35χρονου, για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων και πλαστογραφία, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου. Η σύλληψή τους έγινε στο πλαίσιο ελέγχων σε τρία καταστήματα από αστυνομικούς σε συνεργασία με υπαλλήλους της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και πραγματογνώμονα εταιριών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων αυτών διαπιστώθηκε ότι οι δύο γυναίκες ως ιδιοκτήτριες των καταστημάτων και ο 35χρονος ως προσωρινά υπεύθυνος, διέθεταν προς πώληση προϊόντα που αποτελούν απομιμήσεις και παραποιήσεις γνησίων που προστατεύονται με εμπορικά σήματα, διαφόρων επώνυμων εταιριών.

Βρέθηκαν συνολικά 11.597 απομιμητικά προϊόντα (είδη ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ) τα οποία κατασχέθηκαν. Επιπλέον βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Διαβάστε επίσης