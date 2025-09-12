Κρήτη: Τρία νέα σκάφη με δεκάδες μετανάστες στα νότια του νησιού

Τρία διαφορετικά σκάφη με δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες στα νότια της Κρήτης την Παρασκευή (12/09), με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, βάρκα με 75 άτομα αποβιβάστηκε ήδη στο νησί, ενώ ένα ακόμη σκάφος με περίπου 60 μετανάστες κατέπλευσε στη Γαύδο, συνοδευόμενο από σκάφος της FRONTEX.

Την ίδια ώρα, τρίτο σκάφος με άγνωστο αριθμό επιβαινόντων εντοπίστηκε να πλέει προς τη Γαύδο, με πλοίο του Λιμενικού να κινείται προς το σημείο για να παράσχει βοήθεια εφόσον χρειαστεί. Οι αρχές σε Κρήτη και Γαύδο παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς εκτιμάται ότι μέχρι αργά το βράδυ όλοι οι διασωθέντες θα μεταφερθούν στην Αγυιά.

