Μεταναστευτικό: Μείωση 23% στις αιτήσεις ασύλου στην Ευρώπη το 2025

Μειωμένες κατά 23% ήταν οι αιτήσεις ασύλου στις 27 χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2025, έπειτα από σημαντική πτώση στον αριθμό των Σύρων που ζήτησαν άσυλο στην Ευρώπη, μετά την πτώση του μακροχρόνιου ηγέτη της χώρας Μπασάρ Αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο.

Οι Σύροι, που αποτελούσαν τη μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων άσυλο την τελευταία δεκαετία, έπεσαν απότομα στην τέταρτη θέση τον Μάιο, σύμφωνα με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο. «Οι μηνιαίες αιτήσεις ασύλου από Σύρους μειώθηκαν από περίπου 16.000 τον Οκτώβριο του 2024 σε μόλις 3.100 τον Μάιο του 2025, μια απότομη πενταπλάσια μείωση σε μόλις επτά μήνες», ανέφερε η υπηρεσία τη Δευτέρα (08/09).

«Αυτή η ύφεση, η οποία δεν έχει καταγραφεί από τις πρώτες ημέρες της πανδημίας Covid-19 πιθανότατα δεν οφείλεται σε αλλαγές στην πολιτική ασύλου της ΕΕ και », πρόσθεσε, αναφερόμενη στα 27 κράτη μέλη της Ένωσης, καθώς και στην Ελβετία και τη Νορβηγία.

Πάνω από μισό εκατομμύριο Σύροι επέστρεψαν στη πατρίδα τους

Παρότι στη χώρα έχουν σημειωθεί εκρήξεις βίας στα παράλια και στη Σουέιντα στη νότια Συρία, καθώς και ισραηλινές επιθέσεις, στη χώρα υπάρχει μια νέα ελπίδα, που οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των Σύρων που επιστρέφουν στη χώρα τους.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), μέχρι τα μέσα Μαΐου, «εκτιμάται ότι περισσότεροι από 500.000 Σύροι έχουν επιστρέψει στη Συρία από την πτώση της κυβέρνησης Άσαντ».

Στο αποκορύφωμα του καταστροφικού εμφυλίου πολέμου, εκατομμύρια Σύροι κατέφυγαν στις γειτονικές χώρες και περισσότεροι από ένα εκατομμύριο στην Ευρώπη.

Με τους Σύρους να μην αναζητούν ασφάλεια στην Ευρώπη, οι υπήκοοι Βενεζουέλας έχουν πλέον αναδειχθεί ως η μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων άσυλο.

Σύμφωνα με την έκθεση, η αύξηση των αιτήσεων από τη Βενεζουέλα οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων η «σοβαρή οικονομική και πολιτική κρίση» και η εξέλιξη της μεταναστευτικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ενδέχεται να μετατοπίσει τις μεταναστευτικές ροές.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων ήταν οι αιτούντες άσυλο από το Αφγανιστάν.

Όσον αφορά τις αιτήσεις για συγκεκριμένους προορισμούς, η Γερμανία, που κάποτε ήταν ο κορυφαίος προορισμός για τους αιτούντες άσυλο, δέχεται πλέον λιγότερες αιτήσεις από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η Ισπανία αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό αιτούντων άσυλο, ακολουθούμενη από την Ιταλία και τη Γαλλία.

Συνολικά, οι χώρες της ΕΕ+ έλαβαν 399.000 αιτήσεις ασύλου κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.







