Μεταναστευτικό: Μείωση 23% στις αιτήσεις ασύλου στην Ευρώπη το 2025

«Κατέρρευσαν» οι αιτήσεις από Συρία στο πρώτο εξάμηνο του έτους 

Newsbomb

Μεταναστευτικό: Μείωση 23% στις αιτήσεις ασύλου στην Ευρώπη το 2025

Πρόσφυγες και μετανάστες στο Εκθεσιακό Κέντρο Αγυιάς Χανιών.

Eurokinissi
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μειωμένες κατά 23% ήταν οι αιτήσεις ασύλου στις 27 χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2025, έπειτα από σημαντική πτώση στον αριθμό των Σύρων που ζήτησαν άσυλο στην Ευρώπη, μετά την πτώση του μακροχρόνιου ηγέτη της χώρας Μπασάρ Αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο.

Οι Σύροι, που αποτελούσαν τη μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων άσυλο την τελευταία δεκαετία, έπεσαν απότομα στην τέταρτη θέση τον Μάιο, σύμφωνα με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο. «Οι μηνιαίες αιτήσεις ασύλου από Σύρους μειώθηκαν από περίπου 16.000 τον Οκτώβριο του 2024 σε μόλις 3.100 τον Μάιο του 2025, μια απότομη πενταπλάσια μείωση σε μόλις επτά μήνες», ανέφερε η υπηρεσία τη Δευτέρα (08/09).

«Αυτή η ύφεση, η οποία δεν έχει καταγραφεί από τις πρώτες ημέρες της πανδημίας Covid-19 πιθανότατα δεν οφείλεται σε αλλαγές στην πολιτική ασύλου της ΕΕ και », πρόσθεσε, αναφερόμενη στα 27 κράτη μέλη της Ένωσης, καθώς και στην Ελβετία και τη Νορβηγία.

Πάνω από μισό εκατομμύριο Σύροι επέστρεψαν στη πατρίδα τους

Παρότι στη χώρα έχουν σημειωθεί εκρήξεις βίας στα παράλια και στη Σουέιντα στη νότια Συρία, καθώς και ισραηλινές επιθέσεις, στη χώρα υπάρχει μια νέα ελπίδα, που οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των Σύρων που επιστρέφουν στη χώρα τους.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), μέχρι τα μέσα Μαΐου, «εκτιμάται ότι περισσότεροι από 500.000 Σύροι έχουν επιστρέψει στη Συρία από την πτώση της κυβέρνησης Άσαντ».

Στο αποκορύφωμα του καταστροφικού εμφυλίου πολέμου, εκατομμύρια Σύροι κατέφυγαν στις γειτονικές χώρες και περισσότεροι από ένα εκατομμύριο στην Ευρώπη.

Με τους Σύρους να μην αναζητούν ασφάλεια στην Ευρώπη, οι υπήκοοι Βενεζουέλας έχουν πλέον αναδειχθεί ως η μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων άσυλο.

Σύμφωνα με την έκθεση, η αύξηση των αιτήσεων από τη Βενεζουέλα οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων η «σοβαρή οικονομική και πολιτική κρίση» και η εξέλιξη της μεταναστευτικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ενδέχεται να μετατοπίσει τις μεταναστευτικές ροές.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων ήταν οι αιτούντες άσυλο από το Αφγανιστάν.

Όσον αφορά τις αιτήσεις για συγκεκριμένους προορισμούς, η Γερμανία, που κάποτε ήταν ο κορυφαίος προορισμός για τους αιτούντες άσυλο, δέχεται πλέον λιγότερες αιτήσεις από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η Ισπανία αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό αιτούντων άσυλο, ακολουθούμενη από την Ιταλία και τη Γαλλία.

Συνολικά, οι χώρες της ΕΕ+ έλαβαν 399.000 αιτήσεις ασύλου κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.



Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Αλλάζουμε το παραγωγικό πρότυπο και ενισχύουμε το εισόδημα όλων των Ελλήνων»

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Θραύσματα από drone εντοπίστηκαν στα σύνορα με τη Λευκορωσία

11:43ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Από ρεκόρ σε ρεκόρ ο χρυσός – Ο ρόλος της Fed

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Iερουσαλήμ: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε επίθεση με πυροβολισμους - Παλαιστίνιοι από τη Δυτική Όχθη οι δράστες, σύμφωνα με το Ισραήλ

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Μεταναστευτικό: Μείωση 23% στις αιτήσεις ασύλου στην Ευρώπη το 2025 - Ποια χώρα δέχεται τις περισσότερες

11:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώνονται τα τεκμήρια κατοικίας και ΙΧ από το 2026 - Μειώσεις και στη φορολογία εσόδων από ενοίκια

11:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπική διαφορά: Καταργείται έως το 2027 - Ποιοι συνταξιούχοι κερδίζουν

11:19LIFESTYLE

Ο «Greek Freak» και η εθνική μπάσκετ απογείωσαν την ΕΡΤ1 – Τι τηλεθέαση έκανε

11:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για οικισμούς έως 1.500 κατοίκων σε βάθος διετίας - Ωφελούνται 1 εκατ. πολίτες

11:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα αφορούν 142.000 τριτέκνους και 125.000 πολυτέκνους

11:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Live η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

10:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Καρυάτιδα το έσκασε από το Βρετανικό Μουσείο

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης 18 μηνών στους γονείς των δύο παιδιών που βρέθηκαν να περιφέρονται μόνα τους

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Σμύρνη: Δύο αστυνομικοί νεκροί μετά από ένοπλη επίθεση σε τμήμα

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Eπίθεση με πυροβολισμούς στην Ιερουσαλήμ: Πέντε νεκροί - 11 τραυματίες

10:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Προφυλακίστηκαν έξι - Αρνούνται την εμπλοκή

10:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο Ζίνα: Μια ανελέητη ψυχολογική παρτίδα από τον Σωτήρη Τσαφούλια

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Το ΚΤΕΛ που ξεκλήρισε ένα χωριό της Κρήτης: Μετέφεραν τις σωρούς ακόμα και με ταξί

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Λιανοκλάδι: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα - Νεκρός ο συνοδηγός

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ο πρίγκιπας «λιβελούλα» Χισαχίτο: Αυτός είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας στον κόσμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Live η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

09:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνέλαβαν τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Θα πουλούσε Ευαγγέλιο του 1700 για 200.000 ευρώ

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ο πρίγκιπας «λιβελούλα» Χισαχίτο: Αυτός είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας στον κόσμο

11:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπική διαφορά: Καταργείται έως το 2027 - Ποιοι συνταξιούχοι κερδίζουν

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτός είναι ο γνωστός τράπερ που πιάστηκε για φοροδιαφυγή - Τον «πρόδωσε» το ρολόι των 116.000 ευρώ

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Τι έδειξε η νεκροψία για τον θάνατο της Βρετανίδας Μισέλ Μπουρνά

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Eπίθεση με πυροβολισμούς στην Ιερουσαλήμ: Πέντε νεκροί - 11 τραυματίες

08:16ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ημίθεος» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν» - Αποθέωση του «Greek Freak» από FIBA και NBA

06:12ΚΟΣΜΟΣ

«Θηλυκή εταιρεία» κατασκόπων: Πώς 40 Σέρβες δρούσαν μυστικά στο Κοσσυφοπέδιο χρησιμοποιώντας… τα κάλλη τους

09:32ΚΥΠΡΟΣ

Απάντηση Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη για την ηλεκτρική διασύνδεση

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Το ΚΤΕΛ που ξεκλήρισε ένα χωριό της Κρήτης: Μετέφεραν τις σωρούς ακόμα και με ταξί

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Iερουσαλήμ: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε επίθεση με πυροβολισμους - Παλαιστίνιοι από τη Δυτική Όχθη οι δράστες, σύμφωνα με το Ισραήλ

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός: Παραιτούμαι - Οι διαδικασίες διαδοχής

08:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε θα εφαρμοστεί το Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει για τους μαθητές - Τι θα γίνει με τις πανελλήνιες εξετάσεις

08:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: «Θυμηθείτε το όνομά του» - Τον αποθέωσε η FIBA

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Λιθουανία: Η μέρα και η ώρα του προημιτελικού στο Eurobasket 2025

12:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Η ερώτηση που προκάλεσε την αντίδραση Γιοβάνοβιτς - «Πωωω! Θα σας πείραζε;»

06:22ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα μέτρα Μητσοτάκη και οι νεοδημοκράτες, ο «άλλος» Τσίπρας του 2025, το μεγάλο άγχος, σε κλοιό η Κύπρος για το καλώδιο, οι ανώνυμες διανομές της Aegean, η 22α Σεπτεμβρίου της Metlen και ποια μεγάλα «σπίτια» αγοράζουν ΕΧΑΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ