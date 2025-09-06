Βρετανία: Πακιστανή, μουσουλμάνα και κατά... των μεταναστών η νέα υπουργός Εσωτερικών

Μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της βρετανικής κυβέρνησης Angela Rayner, ο πρωθυπουργός των Εργατικών Κρι Στάρμερ προχώρησε σε ανασχηματισμό. Με μια ισχυρή επιλογή στην ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, ο Βρετανός πρωθυπουργός επέλεξε τη Shabana Mahmood.

Εκλεγμένη στο Μπέρμιγχαμ, η Σαμπάνα Μαχμούντ είναι μουσουλμάνα, πακιστανικής καταγωγής, είναι τώρα η ηγέτιδα του κινήματος των «Μπλε Εργατικών», ενός συντηρητικού ρεύματος που συμμαχεί με τους Εργατικούς.

Το κίνημα αυτό, που ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 2000 από τον Maurice Glasman, βασίζεται σε μια καυστική κριτική σε μια βρετανική αριστερά που θεωρείται αντι-Βrexit, ελιτίστικη, φιλο-μεταναστευτική και εκτός επαφής με την παραδοσιακή εργατική της βάση. Είναι «πλέον ξεκάθαρα η ηγέτιδα του κινήματός μας μέσα στο κόμμα», αντέδρασε ο Maurice Glasman στο Politico μετά τον διορισμό της.

Ο Κιρ Στάρμερ και το Εργατικό Κόμμα κέρδισαν με μια σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές του 2024 υιοθετώντας αρκετά από τα θέματά του κινήματος, ξεκινώντας από την καταπολέμηση της μετανάστευσης.

Απόδειξη της αυξανόμενης επιρροής αυτών των ιδεών εντός της νέας κυβέρνησης είναι το γεγονός ότι ο προσωπάρχης του πρωθυπουργού, Morgan McSweeney, είναι ο ίδιος υποστηρικτής του κινήματος.

Από πολιτική άποψη, ο διορισμός της Shabana Mahmood θα πρέπει επίσης να επιτρέψει στους Εργατικούς να αντιμετωπίσουν το ριζοσπαστικό μονόπλευρο κόμμα του Φάρατζ, το έντονα αντισυστημικό και αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK, το οποίο σημειώνει μεγάλη άνοδο στις δημοσκοπήσεις.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο μέσο ενημέρωσης The Spectator τον Μάιο, η Shabana Mahmood υιοθέτηση σκληρή γραμμή για το μεταναστυετικό.

«Εκπροσωπώ μια κοινότητα που αποτελείται κατά 70% από μη λευκούς», εξήγησε.

«Αν ρωτήσετε τους ψηφοφόρους μου, θέλουν ένα δίκαιο μεταναστευτικό σύστημα. Πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Οι περισσότεροι από αυτούς θα πουν ότι ήρθαν σε αυτή τη χώρα βάσει πολύ αυστηρών κανόνων, τους οποίους ακολούθησαν για να εργαστούν και να φτιάξουν μια ζωή εδώ. Θέλουν αυτή την αίσθηση δικαιοσύνης για όποιον μπορεί να έρθει, τώρα ή στο μέλλον».

Η Βρετανίδα υπουργός καυτηρίασε τη διστακτικότητα των Εργατικών στο μεταναστευτικό: «Απλώς δεν καταλαβαίνω γιατί κολλάμε στο να μιλάμε για τον έλεγχο της μετανάστευσης στην Αριστερά, επειδή είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα για πολλούς από τους ψηφοφόρους μας».

Ο οδικός χάρτης της Shabana Mahmood είναι επομένως σαφής: να διεξάγει έναν ανελέητο πόλεμο κατά της παράνομης μετανάστευσης, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της βρετανικής πολιτικής τους τελευταίους μήνες. Πρόκειται για μια ανησυχία που συμμερίζεται όλο και περισσότερο η κοινή γνώμη, τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καταγράψει αριθμό ρεκόρ αιτήσεων ασύλου, με 111.000 αιτήσεις σε δώδεκα μήνες, αριθμός που αυξήθηκε κατά 20% μέσα σε ένα χρόνο.

Ως εκ τούτου, η νέα υπουργός Εσωτερικών αναμένεται να επιταχύνει τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και να μειώσει τον αριθμό των διαδικασιών προσφυγής.

Αποκλεισμός του Nigel Farage

Ακανθώδες ζήτημα στον δημόσιο διάλογο στη Μεγάλη Βρετανία είναι το ζήτημα της φιλοξενίας των αιτούντων σε ξενοδοχεία. Μεταξύ των πιθανών εναλλακτικών λύσεων, το Εργατικό Κόμμα ανέφερε την τοποθέτηση μεταναστών σε εγκαταλελειμμένες στρατιωτικές βάσεις ή σε εγκαταλελειμμένα διαμερίσματα, σε φοιτητικές εστίες ή σε αποθήκες.

Για να ταιριάξει με τις προτάσεις του Νάιτζελ Φάρατζ, η Σαμπάνα Μαχμούντ πρέπει επίσης να εργαστεί για τη μείωση της νόμιμης μετανάστευσης, μειώνοντας τον αριθμό των φοιτητικών θεωρήσεων και εισάγοντας εξετάσεις αγγλικής γλώσσας. Με τον κίνδυνο να αποξενώσει τις βρετανικές επιχειρήσεις και τα νοσοκομεία που έχουν ανάγκη από εργατικό δυναμικό.

Ωστόσο, θα πρέπει να πάρει θέση για το ευαίσθητο θέμα της Παλαιστινιακής Δράσης. Η οργάνωση αυτή των φιλοπαλαιστινιακών ακτιβιστών είχε απαγορευτεί και είχε χαρακτηριστεί ως «τρομοκρατική» από την προκάτοχό της Yvette Cooper. Είναι υπεύθυνη για πολλές επιθέσεις σε στρατιωτικό εξοπλισμό και υποδομές που συνδέονται με αμυντικές εταιρείες. Η πιο πρόσφατη ήταν ο βανδαλισμός αρκετών αεροσκαφών σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά ύψους 7 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 8,07 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, η απαγόρευση έχει προκαλέσει κύμα αγανάκτησης μεταξύ πολλών υποστηρικτών της παλαιστινιακής υπόθεσης, οι οποίοι τη θεωρούν δυσανάλογη. Η Σκότλαντ Γιαρντ επισημαίνει ότι η ανοιχτή υπεράσπιση μιας τρομοκρατικής οργάνωσης αποτελεί πλέον έγκλημα που τιμωρείται με 14 χρόνια φυλάκιση. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν ήδη συλληφθεί από τη βρετανική αστυνομία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων. Μια ακόμη διαδήλωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Γουέστμινστερ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Γάζα, ένα ευαίσθητο θέμα για τους Εργατικούς

Για τη Shabana Mahmood και το Εργατικό Κόμμα, το ζήτημα είναι επίσης εκλογικό. Ο Κιρ Στάρμερ απέφυγε προσεκτικά το θέμα της Γάζας στις τελευταίες γενικές εκλογές.

Η ίδια η Shabana Mahmood, στο Μπέρμιγχαμ, εξελέγη λιγότερο καλά από ό,τι το 2019, απέναντι σε έναν υποψήφιο που την κατηγόρησε ότι δεν νοιάζεται για τη σφαγή των Παλαιστινίων.

Η νέα υπουργός θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα, αξιοποιώντας την εκτεταμένη πολιτική της εμπειρία. Η Shabana Mahmood ήταν μόλις 30 ετών όταν εξελέγη για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η νεαρή δικηγόρος, η οποία αποφοίτησε από το Lincoln College της Οξφόρδης, έγινε μία από τις δύο πρώτες μουσουλμάνες γυναίκες που εξελέγησαν βουλευτής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη συνέχεια κατείχε διάφορες θέσεις-κλειδιά στο Εργατικό Κόμμα, μεταξύ άλλων ως μέλος του σκιώδους υπουργικού συμβουλίου.