Ρέθυμνο: Χειροπέδες σε 24χρονη υπεύθυνη καταστήματος για προσφορά αλκοόλ σε ανηλίκους

Χειροπέδες σε μία 24χρονη, προσωρινά υπεύθυνη καταστήματος, πέρασαν αστυνομικοί στο Ρέθυμνο, για τη διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι είχε επιτραπεί η προσφορά αλκοολούχων ποτών σε τέσσερις ανηλίκους, με αποτέλεσμα τη σύλληψη μιας 24χρονης, προσωρινά υπεύθυνης του καταστήματος, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 51χρονου ιδιοκτήτη, για παράβαση της νομοθεσίας προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Διαβάστε επίσης