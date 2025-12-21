«Νυχτερινός Ποιμήν»: Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε ανήλικους που έπιναν αλκοόλ - Συνελήφθη ο υπεύθυνος

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» πραγματοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (21-12-2025) η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με στόχο τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στα οποία εισέρχονται ανήλικοι και καταναλώνουν αλκοόλ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Ο.Π.Κ.Ε. και του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ.Α.Ο.Ε. Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε κατάστημα στην περιοχή του Περιστερίου, διαπιστώθηκε η παρουσία επτά ανήλικων ατόμων, στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε σερβιριστεί αλκοόλ.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 23χρονος υπεύθυνος του καταστήματος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Όπως επισημαίνεται από την Ελληνική Αστυνομία, παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή της χορήγησης αλκοόλ σε ανήλικους.