Πάσχα 2026: Πότε «πέφτει» φέτος
Νωρίτερα από το συνηθισμένο θα πέσει το φετινό το Πάσχα
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αρκετά νωρίτερα θα εορταστεί το Πάσχα το 2026 και συγκεκριμένα την Κυριακή 12 Απριλίου, με τα σχολεία να κλείνουν Παρασκευή 3 Απριλίου, αφού στις 6 Απριλίου θα είναι η Μεγάλη Δευτέρα.
Πότε θα εορτάζεται το Πάσχα μέχρι το 2031
- Το 2027, το Πάσχα θα γιορταστεί την Κυριακή 2 Μαΐου.
- Το 2028, την Κυριακή 16 Απριλίου.
- Το 2029, η Κυριακή του Πάσχα θα είναι στις 8 Απριλίου.
- Το 2030, στις 28 Απριλίου, ενώ
- Το 2031 το Πάσχα θα εορταστεί στις 13 Απριλίου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:41 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ενοίκια: Οι αλλαγές που έρχονται 1η Απριλίου
19:23 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Αταμάν: «Οι παίκτες για να παίξουν πρέπει να το αξίζουν»
19:05 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 3-0: «Καθαρίζει» με Χατσίδη
19:03 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
AEK: Επίσημο! Επέκτεινε το συμβόλαιο του Γκρεγκ Μπράουν
18:54 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ναν: «Κρατάμε την νίκη, πρέπει να ξεκινάμε καλύτερα»
18:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάσχα 2026: Πότε «πέφτει» φέτος
18:45 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Αταμάν: «Πρέπει να παίζουμε πάντα σαν Παναθηναϊκός»
18:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Υγειονομικοί: Στάση εργασίας στην Αττική στις 19 Μαρτίου
17:47 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ