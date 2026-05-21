Euroleague Final Four 2026: Το μπασκετικό Q&A του Παύλου Μαρινάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε σε ερωτήσεις που αφορούν το μπάσκετ και την Euroleague, μία μέρα πριν το τζάμπολ στο Telekom Center Athens.

Οι ώρες μετρούν αντίστροφα για το τζάμπολ στο Final Four της Αθήνας στο Telekom Center Athens. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, άφησε για λίγο τα καθήκοντά του για να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν το μπάσκετ και την Euroleague.

Γνωστός λάτρης του αθλήματος και φίλαθλος του Ολυμπιακού, ο Παύλος Μαρινάκης έκρυβε εκπλήξεις στις επιλογές του.

Αναλυτικά:

1. Αγαπημένος παίκτης Euroleague όλων των εποχών;

Ο Βασίλης Σπανούλης

2. Ποιον παίκτη του Ολυμπιακού θα έπαιρνες μαζί σου για σουβλάκια μετά τον αγώνα;

Τον Γιώργο Πρίντεζη

3. Αν χρειαζόσουν μια ασίστ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ποιον διαλέγεις; Ουόκαπ ή Φουρνιέ;

Τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Συγγνώμη παιδιά, αλλά…

4. Ποιος είναι ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης στην Euroleague αυτή τη στιγμή;

Θα έλεγα τον Ζαν Μοντέρο ή τον Σάσα Βεζένκοφ.

5. Ποιον κόουτς δεν θα ήθελες να είχες στα αποδυτήρια πριν από τελικό;

Επόμενη ερώτηση… (Γιώργο Μπαρτζώκα)

6. Με ποιον παίκτη του Ολυμπιακού θα ήθελες να παίξεις ένα μονό;

Με κανέναν, γιατί θα έχανα από όλους. Παιδιά, Τι λέμε τώρα;

7. Καλύτερος προπονητής στην ιστορία στην Ευρώπη;

Ξεκάθαρα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς

8. Αν μπορούσες να κάνεις Υπουργό έναν παίκτη του Ολυμπιακού, ποιον θα έκανες και γιατί;

Νομίζω το μυαλό της ομάδας τώρα και ένα εξαιρετικό παιδί, τον Τόμας Ουόκαπ.

9. Ευρωπαϊκό με buzzer beater ή αυτοδυναμία;

Μπορούμε να πάρουμε ευρωπαϊκό χωρίς buzzer beater και αυτοδυναμία.

10. Βαλένθια ή Ρεάλ τελικό;

Το προφανές είναι η Ρεάλ, αλλά έχω ένα προαίσθημα για την Βαλένθια. Μπορεί να πέσω έξω.

11. Ποιες θεωρείς ότι είναι οι καλύτερες ομάδες από τις προηγούμενες χρονιές που έχουν πάρει την Euroleague;

Θα πω τον Παναθηναϊκό του 2009 και τον Ολυμπιακό του 2013.

