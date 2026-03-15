LIVE Ατρόμητος – ΑΕΚ: Η δοκιμασία της «Ένωσης» στο Περιστέρι

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα δύσκολο παιχνίδι, καθώς θα παίξει με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από τη μεγάλη νίκη 4-0 επί της Τσέλιε για τους «16» του Conference League και θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους και στην Super League για να μπουν και πάλι σε θέση… οδηγού στην κούρσα του τίτλου. Από την άλλη, οι «κυανόλευκοι» αναζητούν τους βαθμούς που θα τους εδραιώσουν στην 8άδα και κατ’ επέκταση στα play offs 5-8.

Δέκα διαδοχικές νίκες έχει η ΑΕΚ απέναντι στον Ατρόμητο σε εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις και μάλιστα στα έξι από αυτές χωρίς να δεχθεί ούτε τέρμα. Αυτό το σερί έχει ξεκινήσει έπειτα από τη νίκη της ομάδας του Περιστερίου στις 4 Οκτωβρίου 2020 με 1-0 χάρη στο γκολ του Γούτα στο 24ο λεπτό.

Η ΑΕΚ έχει επικρατήσει στις τέσσερις τελευταίες επισκέψεις της στο Περιστέρι και μάλιστα χωρίς να δεχθεί τέρμα, αφού το τελευταίο είναι αυτό του Γούτα.

Διαβάστε επίσης