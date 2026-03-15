LIVE Ατρόμητος – ΑΕΚ: Η δοκιμασία της «Ένωσης» στο Περιστέρι

Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα, Ατρόμητος – ΑΕΚ, για την 25η αγωνιστική της Super League.

Βαγγέλης Πάτας

Ατρόμητος - ΑΕΚ
Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα δύσκολο παιχνίδι, καθώς θα παίξει με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από τη μεγάλη νίκη 4-0 επί της Τσέλιε για τους «16» του Conference League και θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους και στην Super League για να μπουν και πάλι σε θέση… οδηγού στην κούρσα του τίτλου. Από την άλλη, οι «κυανόλευκοι» αναζητούν τους βαθμούς που θα τους εδραιώσουν στην 8άδα και κατ’ επέκταση στα play offs 5-8.

Δέκα διαδοχικές νίκες έχει η ΑΕΚ απέναντι στον Ατρόμητο σε εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις και μάλιστα στα έξι από αυτές χωρίς να δεχθεί ούτε τέρμα. Αυτό το σερί έχει ξεκινήσει έπειτα από τη νίκη της ομάδας του Περιστερίου στις 4 Οκτωβρίου 2020 με 1-0 χάρη στο γκολ του Γούτα στο 24ο λεπτό.

Η ΑΕΚ έχει επικρατήσει στις τέσσερις τελευταίες επισκέψεις της στο Περιστέρι και μάλιστα χωρίς να δεχθεί τέρμα, αφού το τελευταίο είναι αυτό του Γούτα.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:43ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Προσομοιωτές F-16, F-35 και VR

19:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Οι αλλαγές που έρχονται 1η Απριλίου

19:32LIFESTYLE

Κάποιες από τις πιο αμήχανες στιγμές των Όσκαρ: Από το χαστούκι μέχρι τους ημίγυμνους στη σκηνή

19:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Οι παίκτες για να παίξουν πρέπει να το αξίζουν»

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Φήμες ότι φυγαδεύτηκε τραυματισμένος στη Μόσχα για χειρουργική επέμβαση

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στον καιρό - Έρχονται βροχές, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας από την ερχόμενη εβδομάδα

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σκεπτικός για επέκταση της επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ στα Στενά του Ορμούζ, ο Γερμανός ΥΠΕΞ

19:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ατρόμητος – ΑΕΚ: Η δοκιμασία της «Ένωσης» στο Περιστέρι

19:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 3-0: «Καθαρίζει» με Χατσίδη

19:03ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Επίσημο! Επέκτεινε το συμβόλαιο του Γκρεγκ Μπράουν

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο Σαμαράς στη φιέστα ανόδου της Καλαμάτας στη Super League 1, με κασκόλ της «Μαύρης Θύελλας»

19:02ΥΓΕΙΑ

Αλλοστατικό φορτίο λόγω στρες: Συμπτώματα και επιπτώσεις για καρκίνο και καρδιακά

18:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Ναν: «Κρατάμε την νίκη, πρέπει να ξεκινάμε καλύτερα»

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Πότε «πέφτει» φέτος

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Το χρονικό της φρίκης με τον ομαδικό βιασμό 17χρονης - «Έγινε με τη θέλησή της», λένε οι κατηγορούμενοι

18:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Πρέπει να παίζουμε πάντα σαν Παναθηναϊκός»

18:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – ΑΕΚ: Με βασικούς Μάντολο και Λιούμπισιτς στο Περιστέρι | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Έφοδος 20 ληστών σε κοσμηματοπωλείο: Σε 70 δευτερόλεπτα «σηκώνουν» κοσμήματα αξίας άνω του 1,7 εκατ. δολαρίων

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Υγειονομικοί: Στάση εργασίας στην Αττική στις 19 Μαρτίου

18:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός: Λουλούδια και στεφάνια στην Τούμπα για τον Κλεομένη - Χειροκρότημα στο 20΄

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ξεκινά ο υποχρεωτικός καθαρισμός- Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

17:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Ανέβηκαν τα εκκαθαριστικά στην ΑΑΔΕ – Δείτε τα εδώ

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο έξω από τη Βουλή: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης - Κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα ο αστυνομικός

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Το χρονικό της φρίκης με τον ομαδικό βιασμό 17χρονης - «Έγινε με τη θέλησή της», λένε οι κατηγορούμενοι

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Φήμες ότι φυγαδεύτηκε τραυματισμένος στη Μόσχα για χειρουργική επέμβαση

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Σπάτα - Αισθητός στην Αττική - Ο Λέκκας στο Newsbomb.gr

17:25ΚΟΣΜΟΣ

«Λένε ότι είμαι τι;» - Ο Νετανιάχου απαντά στις φήμες ότι είναι νεκρός

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στον καιρό - Έρχονται βροχές, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας από την ερχόμενη εβδομάδα

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός μέχρι την Τρίτη – Πότε θα έρθει η «χειμωνιάτικη κατεβασιά»

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ταξί εκτός ελέγχου πέφτει πάνω σε γυναίκες στο Μανχάταν

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Αντνάν Μεντερές: O ανθέλληνας Τούρκος, τα εγκλήματά του σε βάρος των Ελλήνων και ο απαγχονισμός του το 1961

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Κι αν τελικά… ηττηθούμε; Τρία σενάρια κατάρρευσης του δυτικού κόσμου - Η προειδοποίηση του καθηγητή Τσετσού

17:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - ΑΕΚ 103-78: «Καθάρισε» ο άστοχος Ναν για τους «πράσινους»

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

14:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ξαναχτύπησε ο Φουρνιέ - Όρμηξε σε φίλαθλο του Πανιωνίου

19:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ατρόμητος – ΑΕΚ: Η δοκιμασία της «Ένωσης» στο Περιστέρι

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο Σαμαράς στη φιέστα ανόδου της Καλαμάτας στη Super League 1, με κασκόλ της «Μαύρης Θύελλας»

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Τέχνη από ανακυκλώσιμα υλικά στη Χαλκιδική: Ο βενζινοπώλης που φτιάχνει γλυπτά από ελαστικά

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε η χαμένη πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου έπειτα από σχεδόν δύο χιλιετίες: «Απολύτως εντυπωσιακή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ