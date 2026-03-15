Αταμάν: «Οι παίκτες για να παίξουν πρέπει να το αξίζουν»

Ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε της νίκης επί της ΑΕΚ τόνισε ότι για να παίξει κάποιος στην ομάδα θα πρέπει να αποδείξει ότι το αξίζει.

Γιάννης Κουβόπουλος

Εργκίν Αταμάν Παναθηναϊκός
Και στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά την νίκη του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ ο Εργκίν Αταμάν ξεκαθάρισε γιατί αναγκάζεται να δίνει μεγάλο χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που θα προτιμούσε να ξεκουράσει μετά από τα απαιτητικά παιχνίδια της EuroLeague.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αρχίσαμε το ματς με λίγη ενέργεια, τραγική άμυνα. Η ΑΕΚ έχει ποιοτικούς παίκτες στην επίθεση και βρεθήκαμε στο -18. Καταλάβαμε ότι πρέπει να κινηθούμε στην άμυνα, να έχουμε ενέργεια και σε 5-6 λεπτά ελέγξαμε το ματς μέχρι το ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε σαν μεγάλη ομάδα, παίξαμε άμυνα, ήμασταν καλοί στην επίθεση και πήραμε μία καθαρή νίκη, γιατί αυτό το ματς ήταν σημαντικό για να κλειδώσουμε την δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα».

Για τον Τολιόπουλο και αν θα πάρει περισσότερο χρόνο: «Δεν είναι σημαντικός ένας παίκτης. Είναι σημαντικός ποιος αξίζει, ποιος παίζει άμυνα και ποιος συνεισφέρει περισσότερα στην ομάδα. Αυτός μπορεί να παίζει. Δεν είμαστε ακαδημίες. Οι παίκτες πρέπει να το αξίζουν. Πρέπει να έχουν χαρακτήρα νικητή και να συνεισφέρουν. Μπορεί να είναι ο Ναν, ο Τολιόπουλος. Ξεκινήσαμε με τον Τολιόπουλο αλλά η αρχική πεντάδα ξεκίνησε τραγικά το ματς και μετά δεν είχε ευκαιρία στις επόμενες κατοχές. Δεν υπάρχει θέση. Πώς να παίξει στην Ευρωλίγκα; Μόνο 12 παίκτες μπορούν να είναι στο ρόστερ. Θέλετε να θυσιάσετε τον Ναν, τον Σλούκα, τον Γκραντ, τον Σορτς; Οι παίκτες πρέπει να δείξουν πως είναι καλύτεροι από τους άλλους παίκτες, αλλιώς δεν έχουν θέση».

Για το κακό ξεκίνημα και πώς μπορεί να το αλλάξει: «Γίνεται επειδή θέλω να δώσω την ευκαιρία σε όσους δεν πήραν χρόνο στην Ευρωλίγκα. Δεν αξιοποίησαν τα λεπτά και δεν είχαν ψυχολογία. Έκανα 5 αλλαγές αλλά και οι βασικοί είχαν κακή νοοτροπία. Καταλάβαμε πως αν δεν έχουμε ενέργεια θα χάσουμε το σημαντικό ματς. Μετά δείξαμε χαρακτήρα με τους βασικούς. Στο πρωτάθλημα θέλουμε να χρησιμοποιούμε όλους τους παίκτες. Κερδίσαμε με τους Όσμαν, Ναν, Σλούκα, Φαρίντ, με παίκτες που πριν δύο μέρες τα πήγαν εξαιρετικά στην Ευρωλίγκα».

Για το αν ικανοποιημένος με την άμυνα της ομάδας μέσα στη σεζόν: «Κάνω αυτή την συνέντευξη μόνο για αυτό το ματς, όχι για όλα τα ματς που έχουμε παίξει. Επόμενη ερώτηση παρακαλώ. Πρέπει να φύγω»

