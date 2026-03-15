ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός: Λουλούδια και στεφάνια στην Τούμπα για τον Κλεομένη - Χειροκρότημα στο 20΄

Όλος ο ΠΑΟΚ λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα με τον Λεβαδειακό, βρέθηκε μπροστά στη Θύρα 4, καταθέτοντας λουλούδια και στεφάνια στη μνήμη του δολοφονημένου Κλεομένη.

Ηλίας Λαλιώτης

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός: Λουλούδια και στεφάνια στην Τούμπα για τον Κλεομένη - Χειροκρότημα στο 20΄
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε βαρύ κλίμα διεξάγεται το παιχνίδι ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός για την 25η αγωνιστική της Super League.

Η δολοφονία του 20χρονου φίλου του Δικέφαλου, Κλεομένη, στην Καλαμαριά έχει επισκιάσει τα πάντα.

Πριν τη σέντρα της αναμέτρησης όλος ο ΠΑΟΚ βρέθηκε μπροστά στη Θύρα 4 και κατέθεσε λουλούδια και στεφάνια στη μνήμη του νεαρού που έχασε τη ζωή του την Πέμπτη (12/03).

Πρώτος από πλευράς γηπεδούχων ήταν ο υιός του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ, Νίκος Σαββίδης μαζί με τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Φυσικά, λουλούδια εναπόθεσαν στο μνημείο και τα μέλη της αποστολής του Λεβαδειακού.

Παράλληλα, πριν τη σέντρα τηρήθηκε 1 λεπτού σιγή, ενώ με τη συμπλήρωση 20 λεπτών όλη η Τούμπα σηκώθηκε όρθια και χειροκρότησε στη μνήμη του 20χρονου Κλεομένη.

Σχόλια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
