ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός: Λουλούδια και στεφάνια στην Τούμπα για τον Κλεομένη - Χειροκρότημα στο 20΄

Σε βαρύ κλίμα διεξάγεται το παιχνίδι ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός για την 25η αγωνιστική της Super League.

Η δολοφονία του 20χρονου φίλου του Δικέφαλου, Κλεομένη, στην Καλαμαριά έχει επισκιάσει τα πάντα.

Πριν τη σέντρα της αναμέτρησης όλος ο ΠΑΟΚ βρέθηκε μπροστά στη Θύρα 4 και κατέθεσε λουλούδια και στεφάνια στη μνήμη του νεαρού που έχασε τη ζωή του την Πέμπτη (12/03).

Πρώτος από πλευράς γηπεδούχων ήταν ο υιός του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ, Νίκος Σαββίδης μαζί με τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Φυσικά, λουλούδια εναπόθεσαν στο μνημείο και τα μέλη της αποστολής του Λεβαδειακού.

Παράλληλα, πριν τη σέντρα τηρήθηκε 1 λεπτού σιγή, ενώ με τη συμπλήρωση 20 λεπτών όλη η Τούμπα σηκώθηκε όρθια και χειροκρότησε στη μνήμη του 20χρονου Κλεομένη.