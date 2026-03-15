Έφοδος 20 ληστών: Σε 70 δευτερόλεπτα «σηκώνουν» κοσμήματα αξίας άνω του 1,7 εκατ. δολαρίων

Συγκλονιστικά πλάνα παρακολούθησης που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δείχνουν την ακρίβεια της ληστείας, η οποία συνέβη τον περασμένο Ιούνιο στο Kumar Jewelers στο Φρεμόντ της Καλιφόρνια.

États-Unis : il aura fallu 70 secondes à une vingtaine de braqueurs pour dérober pour plus 1 700 000 dollars de bijoux, dans une boutique à Fremont, en Californie. Ce braquage s'est déroulé en juin 2025. La justice américaine a diffusé ces images, samedi 14 mars. #JT13H pic.twitter.com/CE3eG9qO1Z — franceinfo (@franceinfo) March 15, 2026

Ένα αδίστακτο «συνεργείο ληστείας» έγδυσε με αστραπιαία ταχύτητα ένα πολυτελές κοσμηματοπωλείο, δραπετεύοντας με ένα εκπληκτικό εμπόρευμα 1.7 εκατομμυρίων δολαρίων σε λιγότερο από 2 λεπτά.

Το βίντεο, που περιγράφεται από τις αρχές ως «κατάληψη τύπου όχλου», δείχνει έναν στόλο οχημάτων και ένα πλήρωμα σχεδόν δύο δωδεκάδων μασκοφόρων να συρρέουν σαν τακτική μονάδα.

Οπλισμένοι με αξίνες, σφυριά και σακίδια μεταφοράς, το χάος που ακολούθησε στο εσωτερικό πραγματοποιήθηκε με χειρουργική ακρίβεια.

Οι επαγγελματίες κλέφτες έσπασαν γυάλινες θήκες με τρομακτική ταχύτητα και έσπρωξαν χρυσό και διαμάντια μέσα στις τσάντες τους — καθαρίζοντας περίπου το 75-80% των εμπορευμάτων του καταστήματος.

Οι αρχές λένε ότι η επιδρομή διήρκεσε περίπου 70 δευτερόλεπτα προτού η ομάδα τραπεί σε φυγή με οχήματα που περίμεναν με κοσμήματα αξίας σχεδόν 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το βίντεο ελήφθη αρχικά από τους East Bay Times.

Οι μασκοφόροι διέφυγαν με πολλά κλεμμένα αυτοκίνητα διαφυγής προς διάφορες κατευθύνσεις, κάτι που δεν βοήθησε στην ταυτοποίησή τους.

Οι αρχές συνέλαβαν αργότερα τέσσερις υπόπτους που φέρεται να συνδέονται με το έγκλημα, αν και δύο αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι. Οι περισσότεροι από τους ληστές αναζητούνται.