Ρόδος: Στο νοσοκομείο ανήλικος μαθητής έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε σχολική εκδρομή

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και την υπεύθυνη της σχολικής εκδρομής

«Επεισοδιακή» ήταν η νυχτερινή έξοδος μαθητών σε σχολική εκδρομή στη Ρόδο το βράδυ της Τρίτης (16/12), με έναν ανήλικο να μεταφέρεται σε κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο, ενώ σημειώθηκε και ελαφρύς τραυματισμός μετά από βίαιο επεισόδιο στην πλατεία Μουσείου στη Μεσαιωνική Πόλη του νησιού.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε τα ξημερώματα τον υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και την υπεύθυνη της εκδρομής και τους οδήγησε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Περίπου στις 03:30 της 17ης Δεκεμβρίου 2025 περιπολικό της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου κλήθηκε στην πλατεία Μουσείου για επεισόδιο. Στο σημείο εντοπίστηκε ανήλικος μαθητής του 1ου ΕΠΑΛ Αιγάλεω που περιέγραψε ότι ομάδα συμμαθητών του, συνοδεία καθηγητών, είχε μεταβεί για διασκέδαση σε κατάστημα όπου καταναλώθηκαν αλκοολούχα ποτά από τουλάχιστον 2 ανήλικους.

Κατά την έξοδό τους ακολούθησε διαπληκτισμός με αγνώστους, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό 17χρονου μαθητή αλβανικής καταγωγής, ο οποίος διακομίστηκε με ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και έλαβε πρώτες βοήθειες.

Δύο συλλήψεις

Οι αστυνομικοί προσήγαγαν και συνέλαβαν τον υπεύθυνο του καταστήματος και την υπεύθυνη της εκδρομής. Για τον πρώτο, 23χρονο ημεδαπό, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Ν. 3730/2008 περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά όπως ισχύει, καθώς και για υπέρβαση ωραρίου μουσικής σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 3 και το άρθρο 10 του Ν. 4367/2019.

Για τη δεύτερη, 52χρονη ημεδαπή εκπαιδευτικό συνοδό, σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση κατ’ άρθρο 306 ΠΚ και απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατ’ άρθρα 42 και 308 ΠΚ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 52χρονος ημεδαπός ως νόμιμος εκπρόσωπος της ετερόρρυθμης εταιρείας που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια του καταστήματος για συναφείς παραβάσεις.

Ο συγκεκριμένος καθώς και άγνωστοι δράστες που φέρονται να εμπλέκονται στο επεισόδιο αναζητήθηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου χωρίς να εντοπιστούν.

*Με πληροφορίες από: dimokratiki.gr

