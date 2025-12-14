Μπουρνάζι: Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του κλαμπ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε νυχτερινό κέντρο στο Μπουρνάζι, όπου ένας ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Ο 17χρονος κατανάλωσε αλκοόλ μέσα στο κλαμπ, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση μέθης. Χρειάστηκε η παρέμβαση του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» στη Νέα Ιωνία.

Την ίδια ώρα, από το ίδιο νυχτερινό κέντρο, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει και έναν 18χρονο, ο οποίος επίσης βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Συλλήψεις και παραβάσεις

Άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία, κλιμάκιο της οποίας μετέβη στο κατάστημα. Συνελήφθη ο 47χρονος προσωρινά υπεύθυνος του κλαμπ, ο οποίος κατηγορείται για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο, καθώς και για παράβαση του ωραρίου λειτουργίας του καταστήματος.

