Ηράκλειο: Ανήλικος σε σχολική εκδρομή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εξαιτίας κατανάλωσης αλκοόλ

Ενώ ο Νόμος είναι σαφής ότι αλκοόλ σε ανήλικους δεν επιτρέπεται, συνεχίζει να καταστρατηγείται... Με σοβαρές συνέπειες μάλιστα για την υγεία των παιδιών.

Μία τέτοια υπόθεση απασχόλησε τις Αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (30/11) στο Ηράκλειο, καθώς από τη σχολική εκδρομή και το γλέντι, ένας ανήλικος μαθητής κατέληξε σε κατάσταση μέθης, στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του υπεύθυνου λειτουργίας του καταστήματος, όπου διασκέδαζαν οι μαθητές από σχολείο της Αθήνας, ενός εργαζόμενου αλλά και της συνοδού καθηγήτριας.

Σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ τονίζεται:

"Συνελήφθησαν χθες (29.11.2025) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου τρεις ημεδαποί ( 39χρονος, 27χρονος και 53χρονη) για τα κατά περίπτωση αδικήματα των παραβάσεων νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ και της έκθεσης στο Ηρακλειο.

Ειδικότερα, μεσημεριανές ώρες χθες (29.11.2025) ανήλικος ο οποίος συμμετείχε σε σχολική εκδρομή ευρισκόμενος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ηράκλειο, κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο εφημερεύων νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και εργαζόμενος της επιχείρησης καθώς και η καθηγήτρια-συνοδός της σχολικής εκδρομής. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου".

*Με πληροφορίες από cretalive.gr

Διαβάστε επίσης