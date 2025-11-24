Νέα Πέραμος: Σκότωσε τον αδελφό του με ψαλίδι - Το πρόβλημα με το αλκοόλ και τα αίτια της δολοφονίας

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται σχετικά με το φονικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου 2025, σε σπίτι στη Νέα Πέραμο Αττικής, όπου ένας 47χρονος έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αδελφοκτονία, με τον άνδρα να δέχεται θανατηφόρα χτυπήματα με ψαλίδι.

Τρία αδέλφια ηλικίας 44, 47 και 48 ετών ζούσαν μαζί σε απομονωμένη κατοικία στον Λουτρόπυργο, σε έναν χωματόδρομο χωρίς αριθμό, κοντά σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο 48χρονος ήταν αυτός που ειδοποίησε τις Αρχές για το περιστατικό. Ο 44χρονος φέρεται επίσης να έφερε τραύματα στο πρόσωπο, γεγονός που υποδηλώνει έντονο διαπληκτισμό πριν το φονικό.

Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν τον 47χρονο νεκρό μέσα στο σπίτι, ενώ συνέλαβαν τον μικρότερο αδελφό ως βασικό ύποπτο. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε αρχικά στο Αττικό νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Στο χώρο της δολοφονίας μεταβαίνει ιατροδικαστής για να διενεργήσει μακροσκοπική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες και τα αίτια του θανάτου.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στην οικογενειακή αυτή τραγωδία, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως και τα τρία αδέλφια αντιμετώπιζαν προβλήματα με το αλκοόλ, κάτι που ενδεχομένως συνέβαλε στην ένταση που οδήγησε στο φονικό.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Αστυνομία να συνεχίζει τις έρευνες για να αποσαφηνιστούν πλήρως τα γεγονότα.