Άγριο έγκλημα στη Νέα Πέραμο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός - Τον μαχαίρωσε ο αδερφός του

Ένας άνδρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο σε μονοκατοικία στη Νέα Πέραμο.

Από το ίδιο σημείο διακομίστηκε στο νοσοκομείο και δεύτερος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι ο αδερφός του θύματος και ύποπτος για την επίθεση.

Οι αρχές βρέθηκαν νωρίτερα σε μονοκατοικία στη Νέα Πέραμο, όπου εντόπισαν έναν άνδρα βαριά τραυματισμένο από αιχμηρό αντικείμενο. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του. Ταυτόχρονα, στο ίδιο σημείο βρέθηκε και ένας δεύτερος άνδρας, που μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Στη συνέχεια, ο τρίτος αδερφός ενημέρωσε την αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη του δράστη, ο οποίος νοσηλεύεται λόγω τραυματισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα διαπληκτίστηκε με τον 44χρονο αδερφό του ο οποίος τον χτύπησε με μαχαίρι τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δεύτερος άνδρας είναι ο αδερφός του θύματος και θεωρείται ύποπτος για την επίθεση που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ αναζητούνται επιπλέον στοιχεία για τα αίτια και το κίνητρο της επίθεσης.