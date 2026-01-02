Οχάιο: Δολοφόνησαν ζευγάρι μέσα στο σπίτι του - Τους βρήκαν από τα κλάματα των παιδιών τους

Ο οδοντίατρος δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του γεγονός που ανησύχησε τον προϊστάμενό του, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές - Συνάδερφοί του άκουσαν τα κλάματα των παιδιών μέσα από το σπίτι

Οχάιο: Δολοφόνησαν ζευγάρι μέσα στο σπίτι του - Τους βρήκαν από τα κλάματα των παιδιών τους
Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία του Οχάιο για τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών που πυροβόλησαν και σκότωσαν μέσα στο σπίτι τους έναν οδοντίατρο και τη σύζυγό του, την προπαραμονή της Πρωτοχρονιάς με τραγική λεπτομέρεια τα δύο παιδιά του ζευγαριού να κλαίνε.

Ο Σπένσερ Τέπε, 37 ετών, και η σύζυγός του Μονίκ, 39 ετών, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στο Γουέιλαντ Παρκ στο Κολόμπους την Τρίτη, έπειτα από έλεγχο που τους έκαναν ένας οικογενειακός φίλος και η αστυνομία του Κολόμπους, μετέδωσε το τοπικό ABC 6.

Ο Τέπε, βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς, με τη Μονίκ να έχει υποστεί τουλάχιστον ένα πυροβολισμό στο στήθος, σύμφωνα με τα αστυνομικά αρχεία.

Δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια βίαιης εισόδου και δεν βρέθηκε κανένα πυροβόλο όπλο στον τόπο του εγκλήματος, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι οι θάνατοι ήταν αποτέλεσμα δολοφονίας-αυτοκτονίας .

Ο έλεγχος διεξήχθη αφού ο Τέπε δεν εμφανίστηκε στη δουλειά αυτή την εβδομάδα, κάτι που ο προϊστάμενός του, ενημέρωσε την αστυνομία, καθώς ήταν περίεργη η απουσία του δεδομένης της συνέπειάς του.

Αρκετοί συνάδελφοι του πήγαν στο σπίτι του Tepe το πρωί της Τρίτης και επέμειναν να διεξαχθεί έλεγχος, αφού άκουσαν παιδιά να κλαίνε μέσα στο σπίτι.

Γύρω στις 10 π.μ., ένας από τους φίλους του Σπένσερ ανέφερε ότι είδε το σώμα του οδοντιάτρου μέσα στο σπίτι κοντά σε ένα κρεβάτι.

«Υπάρχει ένα πτώμα μέσα», είπε ο φίλος του Σπένσερ στους ελεγκτές.

Στη συνέχεια έφτασε η αστυνομία για να επιβεβαιώσει τη διπλή δολοφονία, με τα δύο μικρά παιδιά να βρίσκονται μέσα στο σπίτι χωρίς τραυματισμούς.

Η έρευνα για τη δολοφονία των Τέπες παραμένει ενεργή.

