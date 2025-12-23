Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

Αρχαιολόγοι στην Ινδία ανακάλυψαν έναν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών στην επαρχία Σολάπουρ του Μαχαράστρα, ο οποίος αποτελείται από 15 ομόκεντρους κύκλους και θεωρείται σήμερα η μεγαλύτερη κατασκευή αυτού του είδους στη χώρα.

Ο λαβύρινθος ανακαλύφθηκε από τον Sachin Patil, αρχαιολόγο στο Deccan College της Πούνε. Ο ίδιος αναφέρει ότι η ανακάλυψη αυτή ρίχνει «φως» στις αρχαίες εμπορικές οδούς που συνέδεαν τους ινδικούς οικισμούς με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πριν από περίπου δύο χιλιάδες χρόνια. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις εμπορικές οδούς μεταξύ του οικισμού Ter στην περιοχή Dharashi και της δυτικής ακτής της Ινδίας.

Η δομή έχει διαστάσεις περίπου 15,24 x 15,24 μέτρα και ξεπερνά τον προηγούμενο μεγαλύτερο γνωστό λαβύρινθο σε δομική πολυπλοκότητα, καθώς έχει 4 περισσότερους ομόκεντρους κύκλους.

Όσον αφορά τη συνολική έκταση, ο λαβύρινθος στο Σολάπουρ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε μέγεθος μετά από μια τετράγωνη δομή μήκους 17 μέτρων που ανακαλύφθηκε στο Ταμίλ Ναντού, μια ινδική πολιτεία.

Ο Jeff Saward, εκδότης του περιοδικού Caerdroia, το οποίο ειδικεύεται σε λαβύρινθους, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη δομή είναι κλασσική, αλλά έχει ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της ινδικής κουλτούρας: ένα σπειροειδές κέντρο γνωστό ως «chakravyuh».

Οι ερευνητές υποθέτουν ότι ο συγκεκριμένος λαβύρινθος χρησιμοποιούνταν ως βοήθημα πλοήγησης για τους Ρωμαίους εμπόρους που ταξίδευαν στις εμπορικές οδούς, ανταλλάσσοντας χρυσό, κρασί και πολύτιμους λίθους με μπαχαρικά και μετάξι. Ο P. D. Sabale, επικεφαλής του τμήματος αρχαιολογίας του Deccan College, τόνισε ότι η περιοχή ήταν ιστορικά ένας σημαντικός κόμβος εξωτερικού εμπορίου.

Η κατασκευή είναι φτιαγμένη από μικρά πέτρινα τετράγωνα και έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη: μεταξύ των δακτυλίων έχει εντοπιστεί ένα στρώμα χώματος πάχους περίπου 4 εκατοστών, το οποίο υποδηλώνει ότι η κατασκευή παρέμεινε ανέπαφη για αιώνες.