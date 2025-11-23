Θεσσαλονίκη: Δύο 14χρονες εντοπίστηκαν ημιλιπόθυμες από κατανάλωση αλκοόλ

Σοβαρό περιστατικό με ανήλικες που κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην παραλία της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Δύο 14χρονα κορίτσια βρέθηκαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, έχοντας προμηθευτεί συνολικά έξι μπουκάλια αλκοολούχων ποτών από τοπικό μίνι μάρκετ, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Πολίτες που εντόπισαν τα δύο ανήλικα κορίτσια ενημέρωσαν τις αρχές και ζήτησαν τη συνδρομή του ΕΚΑΒ. Η μία από τις ανήλικες, που είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», ενώ η φίλη της οδηγήθηκε στο κοντινό αστυνομικό τμήμα, όπου παρέμεινε μέχρι να παραληφθεί από τους γονείς της.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ, ο οποίος φέρεται να πώλησε τα αλκοολούχα ποτά στις ανήλικες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι 14χρονες είχαν αγοράσει δύο μπουκάλια βότκα και τέσσερα μπουκάλια ρετσίνας με σκοπό να τα καταναλώσουν στην παραλία «μέχρι τελικής πτώσης». Μέχρι στιγμής, ο υπεύθυνος του καταστήματος έχει ταυτοποιηθεί, αλλά δεν έχει εντοπιστεί.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα ασφαλείας της Τούμπας.