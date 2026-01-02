Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα
Στη βόρεια Ινδία, μια ήσυχη νύχτα πήρε τρομακτική τροπή στις 31 Δεκεμβρίου, όταν μια άγρια αρκούδα εμφανίστηκε σε κατοικημένο δρόμο, λίγες μόνο ώρες πριν από τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς.
Όσα ακολούθησαν εκτυλίχθηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα, αναγκάζοντας πεζούς και αγελάδες να αντιδράσουν αστραπιαία για να αποφύγουν την καταστροφή...
