Το πρώτο μωρό στο Ρέθυμνο για το 2026 γεννήθηκε την Πρωτοχρονιά

Με τον ερχομό μιας νέας ζωής υποδέχθηκε το 2026 η πόλη του Ρεθύμνου. Το πρώτο μωρό στο Ρέθυμνο για τη νέα χρονιά γεννήθηκε χθες, Πέμπτη 1η Ιανουαρίου, στο Γενικό Νοσοκομείο της περιοχής. Πρόκειται για ένα κοριτσάκι, η γέννηση του οποίου ολοκληρώθηκε στις 11:45 το πρωί.
