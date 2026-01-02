Πάτρα: Βίαιο επεισόδιο με διαπληκτισμό νεαρών στο κέντρο της πόλης

Έντονος διαπληκτισμός μεταξύ νεαρών στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου

Πάτρα: Βίαιο επεισόδιο με διαπληκτισμό νεαρών στο κέντρο της πόλης
Επεισόδιο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, στην Πάτρα, προκαλώντας κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Άμεση Δράση στις 07:40 το πρωί, με αποτέλεσμα να σπεύσουν άμεσα στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός μεταξύ νεαρών, με αναφορές για χρήση βίας, γεγονός που οδήγησε στην επέμβαση της Αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στην περιοχή προχώρησαν στους απαραίτητους ελέγχους, ενώ δεν κρίθηκε αναγκαία η κλήση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Παρ’ όλα αυτά, στον χώρο παρέμειναν νεαρά άτομα, τα οποία εξέφρασαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε επίσημη καταγγελία, ακόμη και σε υποβολή μηνύσεων για το συμβάν.

