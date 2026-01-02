Λάρισα: Στο νοσοκομείο ανήλικη από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης καταστήματος
Σε βάρος του ιδιοκτήτη σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης (01/01) στη Λάρισα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, τις πρώτες πρωινές ώρες σε κατάστημα της πόλης, του οποίου διαχειριστής είναι ο συλληφθείς, ανήλικη κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.
Λόγω της κατάστασης μέθης στην οποία βρέθηκε, η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
