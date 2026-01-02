Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε το 2026 για τον Παναθηναϊκό με τον ιδανικότερο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έφυγε νικητής (87-82) από το Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε από το ξεκίνημα του αγώνα ότι βρίσκεται σε πολύ κακό βράδυ και βρέθηκε να χάνει ακόμα και με 17 πόντους λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Παρ' όλα αυτά βρήκε τις λύσεις για να επιστρέψει στο ματς, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα ο Ολυμπιακός ήταν και αγωνιστικά και πνευματικά ανώτερος και πήρε δίκαια την νίκη επί ενός τραγικά κακού Παναθηναϊκού.

Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο 11-7 και πλησίασαν και πάλι την τετράδα, με το «τριφύλλι» να πέφτει στο 12-7 και να βάζει «στοπ» στο σερί νικών του, χάνοντας την ευκαιρία να ανέβει στην πρώτη θέση.

Στην κορυφή συγκατοικούν, πλέον, η Βαλένθια με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς οι «νυχτερίδες» εκμεταλλεύτηκαν την ήττα της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη κι την έπιασαν στο 13-6.

Η 19η αγωνιστική της Euroleague

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ζάλγκιρις Κάουνας 80-93

Βιλερμπάν - Παρί 94-89

Βαλένθια - Παρτίζαν 86-73

Μπαρτσελόνα - Μονάκο 74-90

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

Αναντολού Εφές - Ερυθρός Αστέρας 65-87

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 93-108

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός 82-87

Βίρτους Μπολόνια - Αρμάνι Μιλάνο 97-85

Ρεάλ Μαδρίτης - Ντουμπάι 107-93

Μπάγερν Μονάχου - Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-71

Η βαθμολογία

Βαλένθια 13-6 Χάποελ Τελ Αβίβ 13-6 Φενερμπαχτσέ 12-6 Μονακό 12-7 Παναθηναϊκός 12-7 Μπαρτσελόνα 12-7 Ολυμπιακός 11-7 Ζαλγκίρις Κάουνας 11-8 Ρεάλ Μαδρίτης 11-8 Ερυθρός Αστέρας 11-8 Βίρτους Μπολόνια 9-10 Αρμάνι Μιλάνο 9-10 Ντουμπάι 9-10 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-11 Παρί 6-13 Μπασκόνια 6-13 Αναντολού Εφές 6-13 Μπάγερν Μονάχου 6-13 Βιλερμπάν 6-13 Παρτιζάν 6-13

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Η επόμενη αγωνιστική (20η)

Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 19:45

Μονακό – Παρτίζαν 20:30

Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 21:00

Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια 21:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Dubai BC 21:05

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 21:30

Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 21:30

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

Αναντολού Εφές – Παρί 19:30

Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 21:30

