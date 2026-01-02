Συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την επιστροφή των εκδρομέων

Τη σταδιακή επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς συνιστά η ΕΛ.ΑΣ. λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε σημεία με αγροτικές κινητοποιήσεις

Newsbomb

Συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την επιστροφή των εκδρομέων
Newsbomb.gr
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας απευθύνει συστάσεις στους εκδρομείς των εορτών, εν όψει της αυξημένης κίνησης που αναμένεται το Σαββατοκύριακο. Συνιστά να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους αποφεύγοντας τη μαζική ταυτόχρονη επιστροφή, εξετάζοντας, όπου είναι δυνατό, σταδιακές ή χρονικά μετατοπισμένες αφίξεις. Η σύσταση αυτή γίνεται και λόγω των μπλόκων των αγροτών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι αγροτικές κινητοποιήσεις προκαλούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται με αποκλειστικό στόχο τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ζωής των πολιτών.

Η Τροχαία τονίζει ότι οι ρυθμίσεις σχετίζονται με την παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών στο οδόστρωμα. Σκοπός τους είναι η αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, διασφαλίζοντας την ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Αρχηγείο, η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της επικράτειας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Επισημαίνεται ότι, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που λαμβάνονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι άμεσα συνδεδεμένες με την παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος και αποσκοπούν στην αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «τα μέτρα αυτά κρίνονται αναγκαία για τη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αυθαίρετους αποκλεισμούς οδών».

Παράλληλα, οι εκδρομείς καλούνται να ενημερώνονται για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και για τις προβλεπόμενες εναλλακτικές διαδρομές που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

Για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, τα σημεία στα οποία εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς και οι διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές, επικαιροποιούνται διαρκώς και είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/

Σε ότι αφορά την εθνική οδό Αθήνας - Θεσσαλονίκης στην περιοχή την Βοιωτίας, και ειδικότερα στο μπλόκο του Κάστρου και στο μπλόκο της Θήβας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, εξακολουθούν να ισχύουν οι εξής κυκλοφοριακές παρεμβάσεις:

Στο Κάστρο, η κυκλοφορία των οχημάτων του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. διεξάγεται ως εξής : στο μεν ρεύμα προς Αθήνα, πραγματοποιείται εκτροπή αυτής, από την 125,770η χιλιομετρική θέση (Ανισόπεδος Κόμβος Μαρτίνου) έως 114,815η (Α/Κ Κάστρου), μέσω του παραδρόμου του αυτ/μου, στο δε ρεύμα προς Θεσ/νίκη, πραγματοποιείται από μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας του αυτ/μου Α.Θ.Ε.

Στη Θήβα και ειδικότερα στην 89,835 χ/θ του αυτ/μου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Θηβών), η κυκλοφορία διεξάγεται από μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα του αυτ/μου Α.Θ.Ε.

Από την Τροχαία, εκτός από την κατά το δυνατόν σταδιακή μετακίνηση συστήνεται επιπλέον, οι οδηγοί να λαμβάνουν υπόψη τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες κατά τον προγραμματισμό και τη διάρκεια του ταξιδιού τους και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδίως σε οδικά τμήματα με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας ή αυξημένη παρουσία εμποδίων, προσαρμόζοντας την ταχύτητα και τον τρόπο οδήγησής τους στις εκάστοτε συνθήκες.

Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οι έκτακτες αυτές συνθήκες, με μοναδικό σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:36ΕΛΛΑΔΑ

Το πρώτο μωρό στο Ρέθυμνο για το 2026 γεννήθηκε την Πρωτοχρονιά

23:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 82-87: «Ερυθρόλευκο» διπλό επί ενός κάκιστου «τριφυλλιού»

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Στο νοσοκομείο ανήλικη από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης καταστήματος

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά - Ανάλυση του BBC: Τι συνέβη και οδηγηθήκαμε στην τραγωδία - Τι δείχνουν τα βίντεο

23:20ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός 82-87 (τελικό): «Ερυθρόλευκο» το ντέρμπι αιωνίων της Euroleague

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Από το Αρκαλοχώρι… στο Διάστημα: Ο 22χρονος Κρητικός και το project που καθαρίζει το διάστημα

23:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ντύνει στα «πράσινα» τον Τσάβες

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Χιόνι και χαμηλές θερμοκρασίες στην Ήπειρο

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Είκοσι νεκροί από τα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας σε βάσεις των αυτονομιστών

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινά πυρά εναντίον κυανόκρανων του ΟΗΕ

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την επιστροφή των εκδρομέων

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίαιο επεισόδιο με διαπληκτισμό νεαρών στο κέντρο της πόλης

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Έχασε τον αριστερό του δείκτη ο 9χρονος που τραυματίστηκε από κροτίδα - Αγωνία για την όρασή του

22:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στο «κάδρο» ο Τσάβες για κάτω από τα δοκάρια

22:31LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Στο Λονδίνο με τον σύντροφό της - «Χθες το κλείσαμε, σήμερα ήρθαμε»

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ηλικιωμένος που κάηκε το σπίτι του - Τον έσωσαν οι συγχωριανοί

22:15ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΞ Ιράν: Άφρον κι επικίνδυνο το μήνυμα Τραμπ για τις διαδηλώσεις στη χώρα

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή διακομιδή από Σκόπελο στον Βόλο με το πλωτό σκάφος του Λιμενικού

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Δύο άτομα επιτέθηκαν σε γιατρό στο Κέντρο Υγείας Αχαΐας

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: «Έγιναν 3 έλεγχοι την τελευταία 10ετια, είμαστε σε άθλια κατάσταση», λέει ο ιδιοκτήτης του μπαρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιανουάριος - Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

23:20ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός 82-87 (τελικό): «Ερυθρόλευκο» το ντέρμπι αιωνίων της Euroleague

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Έφεσος: Απρόσμενη ανακάλυψη από τους αρχαιολόγους

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: «Έγιναν 3 έλεγχοι την τελευταία 10ετια, είμαστε σε άθλια κατάσταση», λέει ο ιδιοκτήτης του μπαρ

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Δύο άτομα επιτέθηκαν σε γιατρό στο Κέντρο Υγείας Αχαΐας

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: «Η Αλίκη δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί» - Νέα ανάρτηση του αδελφού της

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Η αιθαλομίχλη «πνίγει» το Ναύπλιο: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι για τη χρόνια ρύπανση που προκαλούν βιομηχανικές μονάδες

19:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο «θρύλος» της Τσέλσι και της Ρουμανίας, Νταν Πετρέσκου, δίνει μάχη για τη ζωή του

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Μαρκόπουλο: Σοκαριστικό τροχαίο με θύμα 23χρονο – Βίντεο-ντοκουμέντο

21:30LIFESTYLE

Γενέθλια στο Ντουμπάι για την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: «Πλημμύρισαν» τα νοσοκομεία της Λάρισας από περιστατικά μέθης

21:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μπαράζ ληστειών από θρασύτατο διαρρήκτη στο Περιστέρι – Βίντεο-ντοκουμέντο

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Άντονι Τζόσουα: Πώς «ξεγέλασε» τον θάνατο - Με ληγμένη άδεια ο οδηγός του αυτοκινήτου

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά - Ανάλυση του BBC: Τι συνέβη και οδηγηθήκαμε στην τραγωδία - Τι δείχνουν τα βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ