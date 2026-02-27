Αφγανιστάν: Το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση στην Καμπούλ – Πληροφορίες για δεκάδες νεκρούς

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/2) την Καμπούλ, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον πακιστανικών δυνάμεων στα σύνορα των δύο χωρών.

Την έκρηξη κατέγραψαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) που βρίσκονται στην αφγανική πρωτεύουσα, κάνοντας λόγο για έντονη κινητικότητα στον ουρανό της πόλης πριν από το συμβάν.

?: More footage capturing the sound of multiple gunshots near the Presidential Palace, Kabul. pic.twitter.com/jyQAIRAwO3

— Ahmad Sharifzad (@AhmadSharifzad) February 26, 2026



Σύμφωνα με τους ανταποκριτές, η έκρηξη σημειώθηκε αμέσως μετά το πέρασμα τουλάχιστον ενός μαχητικού αεροσκάφους πάνω από την Καμπούλ και ακολούθησαν πυρά, γεγονός που εντείνει τα σενάρια για κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Πακιστάν και Ταλιμπάν.

JUST IN: ?? Pakistan launches airstrikes on Afghanistan's capital, Kabul. pic.twitter.com/Xh4OpZAmXO

— BRICS News (@BRICSinfo) February 26, 2026



Πακιστάν: Σκοτώθηκαν πάνω από 130 Ταλιμπάν

Λίγο αργότερα, ο ομοσπονδιακός υπουργός Πληροφοριών και Ραδιοτηλεόρασης του Πακιστάν, Αταουλάχ Ταράρ, δήλωσε σε συνέντευξη στο Pakistan TV ότι η πακιστανική πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε «στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές» στην Καμπούλ, την Κανταχάρ και την Πακτία.

Όπως υποστήριξε, επλήγησαν θέσεις των Ταλιμπάν, στρατιωτικά επιτελεία, αποθήκες πυρομαχικών και βάσεις ανεφοδιασμού.

Ο ίδιος ανέφερε ότι από τα πλήγματα σκοτώθηκαν 133 μαχητές των Ταλιμπάν και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 200. Οι αριθμοί αυτοί προέρχονται από πακιστανικές κυβερνητικές πηγές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την πλευρά των Ταλιμπάν για το εύρος των απωλειών.