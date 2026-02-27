Μέλη του Ρουβίκωνα κατά Υφαντή στο Πάντειο για το σεμινάριο «ο πόλεμος στον σύγχρονο κόσμο»

Παρέμβαση με αφορμή τη διοργάνωση σεμιναρίου από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) του Παντείου Πανεπιστημίου πραγματοποίησε η φοιτητική ομάδα Ρουβίκωνας, στοχοποιώντας τον διευθυντή και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου, καθηγητή Κώστα Υφαντή. Το σεμινάριο, με τίτλο «Ο πόλεμος στον σύγχρονο κόσμο: Στρατηγική, οπλικά συστήματα και τακτικές», είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 2 έως τις 30 Μαρτίου.

Στην ανακοίνωσή της, η φοιτητική ομάδα του Ρουβίκωνα τοποθετεί τη διοργάνωση στο πλαίσιο της διεθνούς συγκυρίας, αναφερόμενη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις τοποθετήσεις κυβερνητικών αξιωματούχων για ζητήματα άμυνας. Όπως αναφέρεται, «τη στιγμή που το Ισραήλ, υπό την ηγεσία του Νετανιάχου, αιματοκυλά την Παλαιστίνη... το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων πρωτοπορεί για ακόμη μία φορά, οργανώνοντας σεμινάριο με κεντρικό θέμα τον πόλεμο και το ξέπλυμά του».

Ο Ρουβίκωνας ασκεί συνολική κριτική στο ΙΔΙΣ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για φορέα «γνωστό για τις φιλονατοϊκές και φιλοϊσραηλινές του θέσεις», καθώς και για τις συνεργασίες του με κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς. Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται λόγος για «ερευνητικό μόρφωμα του Παντείου Πανεπιστημίου, με έντονα μιλιταριστικό προσανατολισμό», το οποίο, κατά την ομάδα, «διατηρεί στενούς δεσμούς τόσο με το ελληνικό κράτος όσο και με το διατλαντικό, νατοϊκό στρατιωτικό πλέγμα».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε συνεργασίες του Ινστιτούτου με την αμερικανική πρεσβεία και το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, καθώς και σε εκδηλώσεις που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «προωθούν το ξέπλυμα της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη από το Ισραήλ, μιλώντας για το δήθεν “δικαίωμα αυτοάμυνας”». Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρονται ημερίδες για την ελληνοϊσραηλινή συνεργασία και η συμβολή του ΙΔΙΣ στη συγκρότηση «επιτροπής φιλίας» μεταξύ των δύο κοινοβουλίων.

Η ανακοίνωση αναφέρεται επίσης στη σχέση του Ινστιτούτου με το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Στρατού, σημειώνοντας ότι «διατηρεί ιδιαίτερα στενούς δεσμούς με το στρατιωτικο-βιομηχανικό πλέγμα», ενώ γίνεται λόγος και για μνημόνιο συνεργασίας με τον Στρατό.

Σε ό,τι αφορά τον καθηγητή Κώστα Υφαντή, ο Ρουβίκωνας τονίζει ότι, ως διευθυντής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΔΙΣ, «φέρει την κύρια ευθύνη για τη διοργάνωση τέτοιου είδους σεμιναρίων» και ότι «δεν αποτελεί ούτε απλό καλεσμένο ούτε ουδέτερο παρατηρητή». Όπως σημειώνεται, «τόσο ο ίδιος όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνοι και υπεύθυνες για τη διεξαγωγή τέτοιου είδους εκδηλώσεων».

Κλείνοντας, η ομάδα καλεί τη διοίκηση του Ινστιτούτου να «αναθεωρήσει την ιδεολογική κατεύθυνση» και δηλώνει ότι «δεν θα επιτρέψουμε η επιστήμη και η έρευνα να θυσιαστούν για πολεμικούς σκοπούς», εκφράζοντας την αντίθεσή της στη διοργάνωση του σεμιναρίου και στον ευρύτερο προσανατολισμό που αποδίδει στο ΙΔΙΣ.

