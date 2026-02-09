Συγκέντρωση μελών του Ρουβίκωνα έξω από την αμερικανική πρεσβεία - Διαμαρτυρία κατά της ICE (Βίντεο)
Η υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) έχει έρθει στο επίκεντρο κριτικής εξαιτίας της βίαιης δράσης της στη Μινεσότα, όπου δύο Αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους από πράκτορές της
Μέλη του Ρουβίκωνα συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (09/02) έξω από την αμερικανική πρεσβεία για να διαμαρτυρηθούν «ενάντια στα τάγματα εφόδου της ICE», σύμφωνα με την ανακοίνωση που ανήρτησε η οργάνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) έχει έρθει στο επίκεντρο κριτικής από την αρχή του έτους εξαιτίας της βίαιης δράσης της στη Μινεσότα, όπου δύο Αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους από πράκτορές της.
