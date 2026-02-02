Ρουβίκωνας: Σε λάθος εταιρία και όχι στη «Βιολάντα» η επίθεση στο Μενίδι

Επίθεση στα κεντρικά γραφεία της «Βιολάντα» πραγματοποίησε, σύμφωνα με ανάρτησή του, τα ξημερώματα της Δευτέρας ο Ρουβίκωνας, στο Μενίδι.

Ωστόσο, από ότι φαίνεται, «χτύπησε» λάθος στόχο, αφού τα μέλη της αναρχικής συλλογικότητας επιτέθηκαν τελικά στην εταιρία τα γραφεία της οποίας βρίσκονται μπροστά από αυτά της μπισκοτοβιομηχανίας.

Όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, τα δύο κτίρια βρίσκονται το ένα πίσω από το άλλο. Τα μέλη του Ρουβίκωνα λοιπόν, χρησιμοποίησαν μια κουβέρτα για να σκεπάσουν τα αιχμηρά κάγκελα της περίφραξης, πήδηξαν στο προαύλιο και έσπασαν με βαριοπούλες τα γραφεία της λάθος εταιρίας που βρίσκονται μπροστά από αυτά της Βιολάντα.

Η ανάρτηση του Ρουβίκωνα

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του ο Ρουβίκωνας ανέφερε ότι πραγματοποίησε επίθεση στη «Βιολάντα», για τον θάνατο των πέντε εργατριών από τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

https://www.instagram.com/reel/DUPP6nmiLwY/

Διαβάστε επίσης